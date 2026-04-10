Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Infraestrutura

Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Intervenção tem início em trecho da rodovia que passa por Fundão, Ibiraçu e João Neiva, para totalizar mais de 19 quilômetros com pistas ampliadas

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 19:23

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

10 abr 2026 às 19:23
Acidente interdita trânsito na BR 101, em Ibiraçu
Trecho da BR 101 em Ibiraçu Crédito: Julio Teixeira
As obras de duplicação da BR 101 avançam no Norte do Espírito Santo e agora têm início em um trecho da rodovia entre FundãoIbiraçu João Neiva. A intervenção contempla cerca de 10 quilômetros, entre os kms 203,6 e 222,9.
Segundo a Ecovias Capixabas, concessionária da rodovia, os trabalhos começaram em março de 2026 e têm conclusão prevista para agosto de 2028. Entre os quilômetros que receberão a melhoria, já existem pontos duplicados. Assim, a expectativa é que, ao final da obra, o trecho entre Fundão e João Neiva some mais de 19 quilômetros com pistas ampliadas.
O projeto prevê mudanças estruturais, como a implantação de duas faixas de rolamento em cada sentido, separadas por barreiras de concreto, além da construção de uma interseção em desnível. Também estão previstas novas pontes, alargamento de estruturas já existentes e adaptações para suportar o aumento do fluxo de veículos.
Outro ponto da obra é a utilização de asfalto borracha — tecnologia que promete garantir maior durabilidade do pavimento, redução de ruído e reaproveitamento de materiais recicláveis.
Durante o período de execução, a estimativa é de geração de cerca de 200 empregos diretos e indiretos. Por outro lado, motoristas que trafegam pela região devem enfrentar alterações no tráfego e precisam redobrar a atenção devido às intervenções e à sinalização provisória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 espírito santo Fundão Ibiraçu João Neiva Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados