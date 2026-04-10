Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

As obras de duplicação da BR 101 avançam no Norte do Espírito Santo e agora têm início em um trecho da rodovia entre Fundão, Ibiraçu e João Neiva. A intervenção contempla cerca de 10 quilômetros, entre os kms 203,6 e 222,9.
Segundo a Ecovias Capixabas, concessionária da rodovia, os trabalhos começaram em março de 2026 e têm conclusão prevista para agosto de 2028. Entre os quilômetros que receberão a melhoria, já existem pontos duplicados. Assim, a expectativa é que, ao final da obra, o trecho entre Fundão e João Neiva some mais de 19 quilômetros com pistas ampliadas.
O projeto prevê mudanças estruturais, como a implantação de duas faixas de rolamento em cada sentido, separadas por barreiras de concreto, além da construção de uma interseção em desnível. Também estão previstas novas pontes, alargamento de estruturas já existentes e adaptações para suportar o aumento do fluxo de veículos.
Outro ponto da obra é a utilização de asfalto borracha — tecnologia que promete garantir maior durabilidade do pavimento, redução de ruído e reaproveitamento de materiais recicláveis.
Durante o período de execução, a estimativa é de geração de cerca de 200 empregos diretos e indiretos. Por outro lado, motoristas que trafegam pela região devem enfrentar alterações no tráfego e precisam redobrar a atenção devido às intervenções e à sinalização provisória.