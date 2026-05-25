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Disparo após ameaças

Mulher é morta com tiro após briga familiar em Domingos Martins

Suspeito de matar Gilma Eufrasia da Silva, de 43 anos, é o pai do companheiro dela, preso em Santa Maria de Jetibá

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 20:11

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 mai 2026 às 20:11
Delegacia de Domingos Martins
O caso foi investigado pela Delegacia de Domingos Martins Polícia Civil

Uma mulher de 43 anos, identificada como Gilma Eufrasia da Silva, foi morta com um disparo de arma de fogo, na noite de domingo (24), na localidade de Cristo Rei, zona rural de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo.


De acordo com as informações preliminares apuradas pela Polícia Militar no local, a vítima estaria envolvida em uma discussão com o companheiro quando o pai dele teria intervindo e efetuado o disparo que atingiu Gilma.


O crime aconteceu durante a comemoração de aniversário do suspeito, que reside no mesmo terreno em que o filho morava com a vítima.


De acordo com informações da Polícia Civil, Gilma não tinha um bom relacionamento com a família do companheiro e deixou a festa, foi até um bar próximo e se embriagou antes de retornar ao evento. 


Ela, então, teria iniciado uma discussão com as pessoas presentes, momento em que o pai do companheiro entrou em casa e pegou uma arma. Ao retornar, o suspeito teria visto Gilma ameaçando o filho dele e os demais familiares com uma faca. 


Temendo pela vida do filho, o autor do crime teria pedido para que ela parasse. Já desarmada, Gilma teria caminhado na direção do sogro, que acabou efetuando o disparo, que atingiu fatalmente a vítima, conforme o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Domingos Martins, delegado Luciano Carlos Paulino.


Após a ocorrência, equipes das forças de segurança iniciaram buscas pelo suspeito, de 67 anos, que fugiu do local em um carro, que foi rastreado até Santa Maria de Jetibá. 


Ele foi preso nesta segunda-feira (25) e encaminhado à Delegacia de Polícia (DP) de Domingos Martins, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Ele será encaminhado ao sistema prisional após os procedimentos necessários.

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De acordo com a mãe da jovem, o último contato com Débora aconteceu na quarta-feira (20), quando a jovem avisou que iria até Vila Velha, na Grande Vitória, para visitá-la.

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