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Domingo violento

Grande Vitória registra quatro casos de violência contra a mulher em um dia

Ocorrências obtidas por A Gazeta foram registradas em Vila Velha e Cariacica; em todos os casos, suspeitos foram presos em flagrante

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 11:30

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

25 mai 2026 às 11:30

Quatro casos de violência contra a mulher foram registrados em municípios da Grande Vitória no último domingo (24). Em todas as situações, as vítimas foram agredidas pelos próprios companheiros, que acabaram presos. 


O primeiro correu pela manhã, no bairro Santa Paula I, em Vila Velha. Uma mulher de 37 anos, grávida de oito meses, relatou à Polícia Militar (PM) que foi agredida e ameaçada de morte pelo companheiro. O suspeito, de 30 anos, se recusou a acompanhar os agentes e precisou ser retirado à força de dentro da residência. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça qualificada, na forma da Lei Maria da Penha.


Ainda em Vila Velha, desta vez no Centro, por volta das 17h30, a Polícia Militar foi acionada por uma mulher de 29 anos. Ela relatou que vinha sendo agredida psicológica, verbal e fisicamente pelo companheiro desde o dia anterior. O casal estava junto havia três meses. O suspeito, de 40 anos, também danificou objetos da casa. Ele foi autuado em flagrante por ameaça e violência psicológica, também com base na Lei Maria da Penha.


Em Cariacica, no bairro Campo Verde, uma mulher de 25 anos foi enforcada pelo companheiro e levou um soco no rosto. O filho dela, de um ano e três meses, também foi agredido. Além da criança, um homem que tentou intervir na agressão ficou ferido na cabeça e precisou ser levado ao Pronto Atendimento (PA) de Algo Lage. O suspeito, de 22 anos, foi preso e autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha.


Por fim, também em Cariacica, no bairro Santo André, um homem de 33 anos acionou a Polícia Militar após a mãe, de 55 anos, ser agredida pelo companheiro, de 64 anos, com um soco no rosto. A vítima ficou com um hematoma no queixo. O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, com base na Lei Maria da Penha. 

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