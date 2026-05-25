O que se sabe sobre a chacina que matou três da mesma família em Cariacica

Entre os mortos estavam três integrantes da mesma família:





Hélio da Silva Souza, de 58 anos, seu filho Gean de Castro Souza, 39 anos, e o genro de Gean, Ruan Carlos da Silva Ribeiro. Já o quarto executado era Carlos Daniel Rocha dos Santos, um amigo das vítimas.





Um quinto homem de 41 anos, irmão de Gean, levou um tiro no peito, mas conseguiu fugir pela mata na hora dos disparos, deixando um rastro de sangue. Ele foi socorrido com vida e levado a um hospital, onde passou por cirurgia.





Todos os cinco estavam em um terreno, fazendo a limpeza e cortando madeira, quando foram surpreendidos por um grupo armado.





Hélio trabalhava com a criação de gado e cavalos e o filho dele, também vítima, era conhecido como Gean Leiteiro porque tinha vaca desde criança. Ele cresceu no bairro cuidando dos animais com o pai.





Já Ruan era pedreiro e estava no bairro com o amigo Carlos Daniel, também morto, para ajudar no corte das árvores.