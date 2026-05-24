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Quatro mortos

Suspeitos presos por chacina em Cariacica seriam do TCP, diz PM

O líder do grupo envolvido, fora do sistema prisional desde a última saidinha de Natal, também está sendo procurado pela polícia

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2026 às 17:11
Terreno onde quatro homens foram mortos em Flexal
Terreno onde quatro homens foram mortos em Flexal Arquimedes Patrício
Os dois suspeitos presos pela morte de quatro pessoas em Flexal II, no sábado (23), seriam integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), segundo informações da Polícia Militar. O líder do grupo envolvido, fora do sistema prisional desde a última saidinha de Natal, também está sendo procurado pela polícia.

O crime aconteceu na tarde de sábado, quando homens armados invadiram um terreno onde cinco pessoas realizavam corte de madeira e efetuaram diversos disparos. Os quatro mortos foram identificados como pessoas que se posicionariam abertamente contra o tráfico. Uma das suspeitas da polícia é que eles teriam sido mortos por resistir à ação do tráfico na região e não acertar a "reverência" imposta pelo criminosos.

Três das vítimas eram da mesma família: Hélio da Silva Souza, de 58 anos, e o filho dele Gean de Castro Souza, além de Ruan Carlos da Silva Ribeiro, genro de Gean. Já o quarto assassinado é Carlos Daniel Rocha dos Santos, um amigo das vítimas. Um quinto indivíduo – que não terá o nome revelado por motivos de segurança – levou um tiro no peito, mas conseguiu ser socorrido com vida para um hospital.

O tenente-coronel Anderson Prado Correia, em coletiva na tarde deste domingo (24), explicou que a área passou por mudança nas lideranças do tráfico nos últimos anos. 

Prado explicou que o tráfico em Flexal II tinha no passado gerência de Adair Fernandes da Silva, o Dadá, que está preso. Segundo Prado, o traficante tinha boa relação tanto com o PCV como com o TCP.


“Apesar dessa suposta tranquilidade, o tráfico ali era intenso, porque nessa época surgiram  vídeos com muitas drogas. Então, o tráfico ali sempre foi muito intenso. Depois que a gente passou a atuar pesado ali e as principais lideranças foram presas, tanto do TCP como do PCV, em especial o PCV foi enfraquecido na região”, detalhou.


O tenente-coronel disse então que hoje o TCP, que já domina quase toda a região de Porto de Santana, Porto Novo, Bairro Aparecida, passou também a ter controle ali na região do Campo da Apolo, em Flexal II.

 

Crime deixou quatro mortos e um ferido

ataque aconteceu na tarde de sábado (23), quando homens armados invadiram o terreno onde as vítimas realizavam corte de madeira e efetuaram diversos disparos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.


O terreno onde ocorreu o crime pertence ao Ministério Internacional Resgatado para Contar (MIRC Brasil), organização que realiza projetos sociais na região.


Após o crime, a Polícia Militar iniciou buscas e prendeu dois suspeitosSegundo a Polícia Civil, Caio Mota, de 28 anos, foi autuado em flagrante por quatro homicídios duplamente qualificados e tentativa de homicídio duplamente qualificada. Outro suspeito, Daniel Inácio Schnidel Bernardo, de 31 anos, foi autuado por tráfico de drogas.


Os dois foram encaminhados ao sistema prisional. Durante as diligências, a polícia apreendeu uma arma e drogas. A PM acredita que a arma possa ter sido usada na chacina. A arma será encaminhada para a perícia. 

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