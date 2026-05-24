Suspeitos presos por chacina em Cariacica seriam do TCP, diz PM

O tenente-coronel Anderson Prado Correia, em coletiva na tarde deste domingo (24), explicou que a área passou por mudança nas lideranças do tráfico nos últimos anos.

Prado explicou que o tráfico em Flexal II tinha no passado gerência de Adair Fernandes da Silva, o Dadá, que está preso. Segundo Prado, o traficante tinha boa relação tanto com o PCV como com o TCP.

“Apesar dessa suposta tranquilidade, o tráfico ali era intenso, porque nessa época surgiram vídeos com muitas drogas. Então, o tráfico ali sempre foi muito intenso. Depois que a gente passou a atuar pesado ali e as principais lideranças foram presas, tanto do TCP como do PCV, em especial o PCV foi enfraquecido na região”, detalhou.

O tenente-coronel disse então que hoje o TCP, que já domina quase toda a região de Porto de Santana, Porto Novo, Bairro Aparecida, passou também a ter controle ali na região do Campo da Apolo, em Flexal II.