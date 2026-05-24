Família morta em chacina em Cariacica resistia ao tráfico e não aceitava “reverência” a criminosos

As quatro pessoas assassinadas na chacina em Flexal II, em Cariacica, no sábado (23), resistiam à atuação do tráfico de drogas na região e não aceitavam imposições feitas por criminosos à comunidade, segundo a Polícia Militar. A informação foi divulgada pelo tenente-coronel Daniel Prado, durante entrevista coletiva realizada neste domingo (24).





As vítimas foram identificadas como Hélio da Silva Souza, Ruan Carlos da Silva Ribeiro, Jean de Castro Souza e Carlos Daniel Rocha dos Santos. Um quinto homem baleado foi socorrido com vida e encaminhado para um hospital da Grande Vitória. Três vítimas eram da mesma família (pai, filho e genro) e a quarta era um amigo.





De acordo a polícia, as vítimas trabalhavam na limpeza de um terreno quando foram surpreendidas por homens armados. “Segundo informações, são pessoas que não tinham envolvimento direto com o tráfico de drogas. De certa forma, até resistiam à ação criminosa ali. Não concordavam”, afirmou Prado.





Ainda segundo o comandante, uma das hipóteses investigadas é que o grupo teria desagradado traficantes ao impedir o uso do terreno por criminosos. Conforme boletim policial,

a rivalidade entre a família e integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) seria antiga. “Segundo as informações, o sr. Hélio e seus filhos eram moradores antigos da localidade, além de criadores de cavalos e gado, não possuindo envolvimento com atividades criminosas”, descreveu a polícia.





O boletim aponta ainda que, na época, traficantes chegaram a assassinar um dos filhos de Hélio diante da própria família. Desde então, a família passou a demonstrar “repulsa à atividade criminosa na localidade”, o que teria intensificado os conflitos com traficantes da região.