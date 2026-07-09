Empresas na mira da PF tinham contratos em pelo menos 9 cidades do ES

Pelo menos nove cidades do Espírito Santo possuem contratos públicos com o grupo de empresas investigado pela Polícia Federal em um suposto esquema de lavagem de dinheiro, cujos integrantes e sócios foram alvo da Operação Colosso, realizada nesta quarta-feira (8).





Os alvos da investigação são cinco empresas nas áreas de construção, transporte, engenharia e serviços, cujas contratações com o poder público, entre 2017 e 2025, alcançaram o montante de R$ 908,8 milhões. Parte deste total envolve recursos federais.





A maior parte dos valores foi empenhada entre os anos de 2024 e 2025, nas seguintes cidades:





Barra de São Francisco

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Iconha

Itapemirim

Presidente Kennedy

Serra

Vila Velha

Vitória





Mais de 40% das contratações foram feitas com Presidente Kennedy, seguida por Serra com quase 15%, e Vila Velha, com 10%. No entanto, o número de cidades pode aumentar no decorrer das apurações.





Na operação, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em Vila Velha, Guarapari, Serra, Conceição do Castelo e Cachoeiro de Itapemirim. A ação foi realizada com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).





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As contratações com os municípios eram seguidas de um subcontrato com outras empresas para realizarem os serviços. Em nota, a Polícia Federal informou que foram utilizadas empresas de fachada para, em tese, ocultar e dissimular recursos que vinham dos contratos, com movimentações financeiras incompatíveis com as atividades declaradas.





Foram localizadas transferências de valores entre as empresas e saques em espécie, o que dificulta o rastreamento dos valores. Desta forma, foram sacados mais de R$ 30 milhões. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão foram localizados e apreendidos outros R$ 270 mil em dinheiro.





Caminho inverso





As investigações foram iniciadas após a prisão de dois homens que transportavam R$ 2 milhões em espécie, em setembro do ano passado. Um dos suspeitos, apontado como laranja do esquema criminoso, foi flagrado repassando a quantia em dinheiro para o outro homem. As cédulas estavam distribuídas em duas mochilas e uma sacola.





Os dois detidos já foram denunciados à Justiça e revelaram detalhes do possível esquema criminoso.





Nos meses que se seguiram a PF fez o caminho inverso do dinheiro para identificar sua origem até chegar ao suposto esquema, o que resultou na realização da Operação Colosso de Areia.





Nome, segundo a corporação, que faz referência à aparente solidez do patrimônio e da estrutura financeira dos investigados, sustentados por supostos mecanismos fraudulentos de ocultação e dissimulação de recursos.



