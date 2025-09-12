PF apreende R$ 2 milhões em ação contra lavagem de dinheiro no ES

Dois homens foram presos em flagrante com R$ 2 milhões em espécie, na quinta-feira (11), em Vitória, durante uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES). Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

De acordo com a Polícia Federal, um dos suspeitos, apontado como laranja de um esquema criminoso, foi flagrado repassando uma grande quantia em dinheiro para o outro homem. As cédulas estavam distribuídas em duas mochilas e uma sacola.

Os dois foram encaminhados à delegacia, onde, após análise da documentação e dos depoimentos, a polícia confirmou o uso de laranjas para tentar disfarçar a origem ilícita dos valores. Segundo a PF, com base nas evidências, eles foram autuados em flagrante. Mais detalhes de como funcionava o esquema não foram repassados