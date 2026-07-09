Investimento no esporte rende muito mais que Copa do Mundo

Nenhum brasileiro ligado ao futebol vai negar, ainda na ressaca da eliminação da Seleção Brasileira, que continua sonhando com melhores resultados em campo. 2030 não vai demorar a chegar, e o que se espera é que seja mais bem-sucedido para o esporte mais popular do país. Enquanto isso, vale aproveitar este momento para expandir os desejos.





Porque para se tornar uma potência esportiva são necessários investimentos em esportes de rendimento, mas é preciso ter também a dimensão de base, com dinheiro destinado aos esportes comunitários, com aplicação em infraestrutura e recursos humanos. O esporte sendo tratado como política pública transformadora, tirando crianças e jovens da vulnerabilidade e criando sentido para suas vidas.





No Espírito Santo, o Tribunal de Contas divulgou a lista dos dez municípios com o maior investimento per capita no esporte, sendo Marilândia a campeã. Chamou atenção a ausência de municípios da Grande Vitória entre os dez mais. Para avaliar a qualidade do investimento, contudo, é necessário ter um acompanhamento sistemático de resultados.





Em âmbito federal, no fim do ano passado a Lei de Incentivo ao Esporte se tornou permanente, consolidando-se como um caminho para empresas e pessoas físicas destinarem parte do imposto para patrocínio ou doação a projetos esportivos e paradesportivos.





O esporte precisa ser encarado como um setor estratégico, pois consegue unir ganhos sociais e econômicos. É um braço importante da educação, ajudando a construir um senso ético que pode ser aplicado em outras áreas determinantes para o desenvolvimento do país.





É determinante também para garimpar novos talentos, aqueles que podem levantar a taça da Copa do Mundo no futuro. Mas pode fazer muito mais do que imaginamos pelo Brasil.