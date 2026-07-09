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Opinião da Gazeta

Investimento no esporte rende muito mais que Copa do Mundo

No Espírito Santo, o Tribunal de Contas divulgou a lista dos dez municípios com o maior investimento per capita no esporte

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 05:00

Públicado em 

09 jul 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo Reprodução/inter.hn

Nenhum brasileiro ligado ao futebol vai negar, ainda na ressaca da eliminação da Seleção Brasileira, que continua sonhando com melhores resultados em campo. 2030 não vai demorar a chegar, e o que se espera é que seja mais bem-sucedido para o esporte mais popular do país. Enquanto isso, vale aproveitar este momento para expandir os desejos.


Porque para se tornar uma potência esportiva são necessários investimentos em esportes de rendimento, mas é preciso ter também a dimensão de base, com dinheiro destinado aos esportes comunitários, com aplicação em infraestrutura e recursos humanos. O esporte sendo tratado como política pública transformadora, tirando crianças e jovens da vulnerabilidade e criando sentido para suas vidas.


No Espírito Santo, o Tribunal de Contas divulgou a lista dos dez municípios com o maior investimento per capita no esporte, sendo Marilândia a campeã. Chamou atenção a ausência de municípios da Grande Vitória entre os dez mais. Para avaliar a qualidade do investimento, contudo, é necessário ter um acompanhamento sistemático de resultados.


Em âmbito federal, no fim do ano passado a Lei de Incentivo ao Esporte se tornou permanente, consolidando-se como um caminho para empresas e pessoas físicas destinarem parte do imposto para patrocínio ou doação a projetos esportivos e paradesportivos.


O esporte precisa ser encarado como um setor estratégico, pois consegue unir ganhos sociais e econômicos. É um braço importante da educação, ajudando a construir um senso ético que pode ser aplicado em outras áreas determinantes para o desenvolvimento do país. 


É determinante também para garimpar novos talentos, aqueles que podem levantar a taça da Copa do Mundo no futuro. Mas pode fazer muito mais do que imaginamos pelo Brasil.

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