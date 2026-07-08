Quais cidades investem mais no esporte no ES? Grande Vitória leva goleada

Em tempos de Copa do Mundo, o Tribunal de Contas do Espírito Santo resolveu entrar em campo e divulgou a lista dos 10 municípios capixabas que mais investiram em esportes comunitários e de rendimento em 2025.





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No total, 72 das 78 prefeituras capixabas investiram, no ano passado, R$ 90,4 milhões no setor - seis outras não investiram, ou não lançaram o investimento de uma forma que permita a correta análise da despesa, de acordo com o TCES.





Não investiram no esporte ou não lançaram o investimento os municípios de Atílio Vivácqua, Boa Esperança, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Iconha e São José do Calçado





A cidade com o maior investimento per capita em esporte é Marilândia, no noroeste do Estado, com um total de R$ 485,65 por habitante. A maior parte do recurso foi utilizada na expansão e melhorias da rede física – ensino fundamental, somando R$ 5,77 milhões. Outros R$ 237 mil foram gastos na manutenção de espaços esportivos.



