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Coluna Leonel Ximenes

Quais cidades investem mais no esporte no ES? Grande Vitória leva goleada

Dados do Tribunal de Contas do Espírito Santo referem-se a investimentos proporcionais à população de cada município em esportes comunitários e de rendimento

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

08 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Equipe feminina de basquete da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Calmon, em Planalto Serrano, na Serra
Equipe feminina de basquete da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Calmon, em Planalto Serrano, na Serra PMS/Divulgação

Em tempos de Copa do Mundo, o Tribunal de Contas do Espírito Santo resolveu entrar em campo e divulgou a lista dos 10 municípios capixabas que mais investiram em esportes comunitários e de rendimento em 2025.


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No total, 72 das 78 prefeituras capixabas investiram, no ano passado, R$ 90,4 milhões no setor - seis outras não investiram, ou não lançaram o investimento de uma forma que permita a correta análise da despesa, de acordo com o TCES.


Não investiram no esporte ou não lançaram o investimento os municípios de Atílio Vivácqua, Boa Esperança, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Iconha e São José do Calçado


A cidade com o maior investimento per capita em esporte é Marilândia, no noroeste do Estado, com um total de R$ 485,65 por habitante. A maior parte do recurso foi utilizada na expansão e melhorias da rede física – ensino fundamental, somando R$ 5,77 milhões. Outros R$ 237 mil foram gastos na manutenção de espaços esportivos. 


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Logo depois, aparece o município de São Roque do Canaã, utilizando R$ 394,86 por habitante. Fechando o pódio, aparece Presidente Kennedy, com R$ 195,87 investidos por cada habitante.


O Tribunal de Contas explica que, para que a comparação entre diferentes municípios seja mais justa, calculou-se a despesa empenhada nas cidades dividida pelo número de habitantes. “Assim, chegamos ao investimento per capita em esportes feito por cada administração municipal. E, nesse caso, os municípios do interior do Estado dão de goleada”, afirma o tribunal. 


De forma geral, o recurso foi utilizado na expansão e melhorias da rede física de escolas – como a construção de quadras esportivas –; construção, manutenção, conservação e gerenciamento de equipamentos esportivos nas cidades; promoção de atividades esportivas e realização de jogos municipais, entre outras ações. 

Sede do Tribunal de Contas do ES: "Municípios do interior do Estado dão de goleada" Vitor Jubini

As informações estão disponíveis no Painel de Controle do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) 

O TOP 10 DO ESPORTE NO ES

  • 1º) Marilândia (13.100 habitantes) - R$ 458,65 por habitante

  • 2º) São Roque do Canaã (13.300 habitantes) - R$ 394,86 por habitante

  • 3º) Presidente Kennedy (14.900 habitantes) - R$ 195,87 por habitante

  • 4º) Ponto Belo (6.700 habitantes) - R$ 158,24 por habitante

  • 5º) Rio Novo do Sul (11.500 habitantes) - R$ 126,20 por habitante

  • 6º) Piúma (23.900 habitantes) - R$ 104,29 por habitante

  • 7º) Jerônimo Monteiro (12.100 habitantes) - R$ 100,87 por habitante

  • 8º) São Domingos do Norte (9.100 habitantes) - R$ 99,78 por habitante

  • 9º) Laranja da Terra (11.600 habitantes) - R$ 96,50 por habitante

  • 10º) Muniz Freire (18.800 habitantes) - R$ 86,09 por habitante


OS NÚMEROS DA GRANDE VITÓRIA        

Em relação aos quatro maiores municípios da Grande Vitória (e do Estado), em termos proporcionais à população, Cariacica lidera, seguido de Serra, Vila Velha e Vitória. Essas cidades, no entanto,  estão entre a 49ª e a 61ª posição geral entre os que mais investem no esporte no Espírito Santo.

  • 49º) Cariacica (376.200 habitantes) - R$ 14,27 por /habitante

  • 50º) Serra (579.700 habitantes) - R$ 14,07 por habitante

  • 51º) Vila Velha (506.800 habitantes) - R$ 14,04 por /habitante

  • 61º) Vitória (343.400 habitantes) - R$ 4,54 por habitante

Em termos absolutos, esses quatro municípios da Grande Vitória aplicaram mais recursos em esportes comunitários e de rendimento em 2025. Serra investiu R$ 8.159.178,76; Vila Velha aplicou no setor R$ 7.116,361,41; Cariacica vem a seguir com R$ 5.366.507,62; e Vitória na lanterna com R$ 1.558.402,11.


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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