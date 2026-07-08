Fire Comunicação assina campanha nacional com Maria Fernanda Cândido

A Sicredi União RS/ES promoveu, em Cachoeiro de Itapemirim, a quarta edição do encontro com profissionais da imprensa e influenciadores do Sul do Espírito Santo. A iniciativa reuniu, no último dia 18 de junho, jornalistas, comunicadores e criadores de conteúdo da região para um momento de troca de experiências, apresentação de resultados e conversa sobre o papel da comunicação no fortalecimento das comunidades onde a cooperativa atua.





Durante o evento, o presidente da cooperativa, Sidnei Strejevitch, apresentou a atuação da Sicredi União RS/ES, os principais números da instituição e as ações desenvolvidas ao longo do último ano. O encontro também contou com a presença do diretor executivo, Fernando Haas; do diretor de negócios, Sandro Fin; dos gerentes de desenvolvimento regional César Augusto Butzen e Franssian Moreira Patricio; e da gerente regional administrativa financeira, Erilayne Zanon.





Ao receber os convidados, Sidnei destacou a importância de manter um relacionamento próximo com quem leva informação diariamente à população. "Este é um momento importante para valorizar a imprensa e os influenciadores, que contribuem para disseminar iniciativas positivas da região e o cooperativismo", afirmou.





A programação foi encerrada com a palestra "A Vida é Movimento", conduzida pelo músico, compositor e criador de conteúdo Lucas Lima. Durante a apresentação, ele compartilhou aprendizados da própria trajetória e propôs reflexões sobre escolhas, construção de hábitos, autenticidade e a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, a vida e as redes sociais.





Presente em 22 municípios do Sul do Espírito Santo e em 39 cidades das regiões Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul, a Sicredi União RS/ES completa 112 anos de história e segue ampliando sua atuação no território capixaba, onde está presente há cinco anos.



