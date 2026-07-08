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Fire Comunicação assina campanha nacional com Maria Fernanda Cândido

Agência capixaba desenvolve estratégia de branding e comunicação da Elleva Health, nova marca do Grupo Athena Saúde, e amplia atuação para o mercado nacional

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 15:21

Públicado em 

08 jul 2026 às 15:21
Mariana Perini

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Mariana Perini


A Fire Comunicação acaba de ampliar sua atuação para além do Espírito Santo com um projeto que une branding, estratégia e posicionamento de marca. A agência é responsável pela campanha de lançamento da Elleva Health, nova marca premium do Grupo Athena Saúde, que inicia suas operações em Maringá (PR) tendo a atriz Maria Fernanda Cândido como protagonista da comunicação.


O trabalho desenvolvido pela agência envolveu toda a construção da estratégia de branding e posicionamento da nova marca, criada para atender empresas, executivos e profissionais que buscam um modelo de assistência à saúde voltado para atendimento personalizado e experiência premium. A campanha apresenta a Elleva Health ao mercado a partir de atributos como excelência médica, exclusividade, sofisticação e atendimento humanizado.


A escolha de Maria Fernanda Cândido integra essa estratégia de posicionamento. Reconhecida pela trajetória na televisão, cinema e publicidade, a atriz passa a representar institucionalmente a marca, associando sua imagem aos conceitos de credibilidade, elegância e confiança propostos pela nova operação do Grupo Athena Saúde.


O lançamento da campanha acompanha a inauguração da primeira unidade da Elleva Health, instalada no Catuaí Shopping Maringá, marcando a estreia da empresa no segmento de saúde premium.


Para a Fire, o projeto representa mais um passo em sua expansão para clientes de outros estados e em setores de alta competitividade.

Foi uma grande honra para a Fire criar e desenvolver a campanha de lançamento do Elleva Health no Brasil. Participar da construção de uma marca com um posicionamento tão sólido, premium e inovador, ao lado de um dos maiores grupos de saúde do país e com Maria Fernanda Cândido como protagonista, reforça nossa capacidade de transformar estratégia em comunicação relevante, sofisticada e capaz de gerar valor para marcas, pessoas e negócios.

Luiz Felipe Macena, responsável pelo cliente na Fire


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Sicredi União RS/ES reúne imprensa e influenciadores em encontro no Sul do Espírito Santo

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Divulgação/Sicredi

A Sicredi União RS/ES promoveu, em Cachoeiro de Itapemirim, a quarta edição do encontro com profissionais da imprensa e influenciadores do Sul do Espírito Santo. A iniciativa reuniu, no último dia 18 de junho, jornalistas, comunicadores e criadores de conteúdo da região para um momento de troca de experiências, apresentação de resultados e conversa sobre o papel da comunicação no fortalecimento das comunidades onde a cooperativa atua.


Durante o evento, o presidente da cooperativa, Sidnei Strejevitch, apresentou a atuação da Sicredi União RS/ES, os principais números da instituição e as ações desenvolvidas ao longo do último ano. O encontro também contou com a presença do diretor executivo, Fernando Haas; do diretor de negócios, Sandro Fin; dos gerentes de desenvolvimento regional César Augusto Butzen e Franssian Moreira Patricio; e da gerente regional administrativa financeira, Erilayne Zanon.


Ao receber os convidados, Sidnei destacou a importância de manter um relacionamento próximo com quem leva informação diariamente à população. "Este é um momento importante para valorizar a imprensa e os influenciadores, que contribuem para disseminar iniciativas positivas da região e o cooperativismo", afirmou.


A programação foi encerrada com a palestra "A Vida é Movimento", conduzida pelo músico, compositor e criador de conteúdo Lucas Lima. Durante a apresentação, ele compartilhou aprendizados da própria trajetória e propôs reflexões sobre escolhas, construção de hábitos, autenticidade e a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, a vida e as redes sociais.


Presente em 22 municípios do Sul do Espírito Santo e em 39 cidades das regiões Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul, a Sicredi União RS/ES completa 112 anos de história e segue ampliando sua atuação no território capixaba, onde está presente há cinco anos.


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Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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