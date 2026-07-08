Fire Comunicação assina campanha nacional com Maria Fernanda Cândido

A Fire Comunicação acaba de ampliar sua atuação para além do Espírito Santo com um projeto que une branding, estratégia e posicionamento de marca. A agência é responsável pela campanha de lançamento da Elleva Health, nova marca premium do Grupo Athena Saúde, que inicia suas operações em Maringá (PR) tendo a atriz Maria Fernanda Cândido como protagonista da comunicação.
O trabalho desenvolvido pela agência envolveu toda a construção da estratégia de branding e posicionamento da nova marca, criada para atender empresas, executivos e profissionais que buscam um modelo de assistência à saúde voltado para atendimento personalizado e experiência premium. A campanha apresenta a Elleva Health ao mercado a partir de atributos como excelência médica, exclusividade, sofisticação e atendimento humanizado.
A escolha de Maria Fernanda Cândido integra essa estratégia de posicionamento. Reconhecida pela trajetória na televisão, cinema e publicidade, a atriz passa a representar institucionalmente a marca, associando sua imagem aos conceitos de credibilidade, elegância e confiança propostos pela nova operação do Grupo Athena Saúde.
O lançamento da campanha acompanha a inauguração da primeira unidade da Elleva Health, instalada no Catuaí Shopping Maringá, marcando a estreia da empresa no segmento de saúde premium.
Para a Fire, o projeto representa mais um passo em sua expansão para clientes de outros estados e em setores de alta competitividade.
Foi uma grande honra para a Fire criar e desenvolver a campanha de lançamento do Elleva Health no Brasil. Participar da construção de uma marca com um posicionamento tão sólido, premium e inovador, ao lado de um dos maiores grupos de saúde do país e com Maria Fernanda Cândido como protagonista, reforça nossa capacidade de transformar estratégia em comunicação relevante, sofisticada e capaz de gerar valor para marcas, pessoas e negócios.
Luiz Felipe Macena, responsável pelo cliente na Fire
Relacionamento
Sicredi União RS/ES reúne imprensa e influenciadores em encontro no Sul do Espírito Santo
A Sicredi União RS/ES promoveu, em Cachoeiro de Itapemirim, a quarta edição do encontro com profissionais da imprensa e influenciadores do Sul do Espírito Santo. A iniciativa reuniu, no último dia 18 de junho, jornalistas, comunicadores e criadores de conteúdo da região para um momento de troca de experiências, apresentação de resultados e conversa sobre o papel da comunicação no fortalecimento das comunidades onde a cooperativa atua.
Durante o evento, o presidente da cooperativa, Sidnei Strejevitch, apresentou a atuação da Sicredi União RS/ES, os principais números da instituição e as ações desenvolvidas ao longo do último ano. O encontro também contou com a presença do diretor executivo, Fernando Haas; do diretor de negócios, Sandro Fin; dos gerentes de desenvolvimento regional César Augusto Butzen e Franssian Moreira Patricio; e da gerente regional administrativa financeira, Erilayne Zanon.
Ao receber os convidados, Sidnei destacou a importância de manter um relacionamento próximo com quem leva informação diariamente à população. "Este é um momento importante para valorizar a imprensa e os influenciadores, que contribuem para disseminar iniciativas positivas da região e o cooperativismo", afirmou.
A programação foi encerrada com a palestra "A Vida é Movimento", conduzida pelo músico, compositor e criador de conteúdo Lucas Lima. Durante a apresentação, ele compartilhou aprendizados da própria trajetória e propôs reflexões sobre escolhas, construção de hábitos, autenticidade e a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, a vida e as redes sociais.
Presente em 22 municípios do Sul do Espírito Santo e em 39 cidades das regiões Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul, a Sicredi União RS/ES completa 112 anos de história e segue ampliando sua atuação no território capixaba, onde está presente há cinco anos.