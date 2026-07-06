Extrabom inaugura nova loja na Grande Santo Antônio com investimento de R$ 42 milhões

O Grupo Coutinho inaugura nesta terça (7 de julho), às 9 horas, uma nova unidade da bandeira Extrabom na região da Grande Santo Antônio, em Vitória. Localizada na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Inhanguetá, a loja representa um investimento de R$ 42 milhões e reforça o plano de expansão da empresa no Espírito Santo.
A nova unidade marca a 50ª loja do Grupo Coutinho e a 38ª da bandeira Extrabom. Com estrutura moderna e completa, o supermercado possui 8 mil metros quadrados de área construída, sendo 2.000m2 destinados à área de vendas, além de 150 vagas de estacionamento.
A expectativa é atender mais de 70 mil clientes por mês. Além disso, a nova operação deve gerar 260 postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da Grande Santo Antônio.
Chegar à marca de 50 lojas representa um momento muito importante para o Grupo Coutinho e reforça nosso compromisso de investir continuamente no Espírito Santo. A nova unidade de Inhanguetá foi planejada para oferecer mais conforto, variedade e qualidade aos clientes, além de gerar emprego e desenvolvimento para toda a região
Luiz Coelho Coutinho, diretor-presidente do Grupo Coutinho
A loja contará com seções de hortifrúti, açougue, padaria, frios e laticínios, mercearia, bebidas, produtos de limpeza, higiene pessoal e outros setores, reunindo praticidade, variedade e qualidade em um só lugar.
A nova loja também amplia as oportunidades de trabalho na região. Os interessados em fazer parte da equipe do Grupo Coutinho podem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br, na área Trabalhe Conosco, para participar dos processos seletivos da empresa.
.
[Parceria com o Sebrae]
Sicoob Credirochas promove encontro pra fortalecer o cooperativismo
O Sicoob Credirochas reuniu empresários e lideranças locais para um encontro voltado ao fortalecimento de conexões e à valorização do cooperativismo. O evento, realizado em parceria com o Sebrae, contou com a participação de João Leite, fundador e presidente do Sicoob Sarom/MG e produtor do queijo Canastra, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2024. Durante o encontro, ele compartilhou experiências sobre o papel do cooperativismo no desenvolvimento econômico e social.