Extrabom inaugura nova loja na Grande Santo Antônio com investimento de R$ 42 milhões

O Grupo Coutinho inaugura nesta terça (7 de julho), às 9 horas, uma nova unidade da bandeira Extrabom na região da Grande Santo Antônio, em Vitória. Localizada na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Inhanguetá, a loja representa um investimento de R$ 42 milhões e reforça o plano de expansão da empresa no Espírito Santo.





A nova unidade marca a 50ª loja do Grupo Coutinho e a 38ª da bandeira Extrabom. Com estrutura moderna e completa, o supermercado possui 8 mil metros quadrados de área construída, sendo 2.000m2 destinados à área de vendas, além de 150 vagas de estacionamento.





A expectativa é atender mais de 70 mil clientes por mês. Além disso, a nova operação deve gerar 260 postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da Grande Santo Antônio.



