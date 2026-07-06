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Plano de expansão

Extrabom inaugura nova loja na Grande Santo Antônio com investimento de R$ 42 milhões

A nova unidade marca a 50ª loja do Grupo Coutinho e a 38ª da bandeira Extrabom. O supermercado possui 8 mil metros quadrados de área construída, sendo 2 mil m2 destinados à área de vendas, além de 150 vagas de estacionamento

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 15:02

Públicado em 

06 jul 2026 às 15:02
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

Fachada da nova loja do Extrabom na Grande Santo Antônio com investimento de R$ 42 milhões
Fachada da nova loja, que fica na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Inhanguetá / Foto: Divulgação



O Grupo Coutinho inaugura nesta terça (7 de julho), às 9 horas, uma nova unidade da bandeira Extrabom na região da Grande Santo Antônio, em Vitória. Localizada na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Inhanguetá, a loja representa um investimento de R$ 42 milhões e reforça o plano de expansão da empresa no Espírito Santo.


A nova unidade marca a 50ª loja do Grupo Coutinho e a 38ª da bandeira Extrabom. Com estrutura moderna e completa, o supermercado possui 8 mil metros quadrados de área construída, sendo 2.000m2 destinados à área de vendas, além de 150 vagas de estacionamento.


A expectativa é atender mais de 70 mil clientes por mês. Além disso, a nova operação deve gerar 260 postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da Grande Santo Antônio.


Diretor presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho
Luiz Coelho Coutinho é diretor-presidente do Grupo Coutinho /
 Crédito: Divulgação

Chegar à marca de 50 lojas representa um momento muito importante para o Grupo Coutinho e reforça nosso compromisso de investir continuamente no Espírito Santo. A nova unidade de Inhanguetá foi planejada para oferecer mais conforto, variedade e qualidade aos clientes, além de gerar emprego e desenvolvimento para toda a região

 Luiz Coelho Coutinho,  diretor-presidente do Grupo Coutinho

 A loja contará com seções de hortifrúti, açougue, padaria, frios e laticínios, mercearia, bebidas, produtos de limpeza, higiene pessoal e outros setores, reunindo praticidade, variedade e qualidade em um só lugar.


A nova loja também amplia as oportunidades de trabalho na região. Os interessados em fazer parte da equipe do Grupo Coutinho podem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br, na área Trabalhe Conosco, para participar dos processos seletivos da empresa.

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Sicoob Credirochas promove encontro
O evento contou com a participação de João Leite, fundador e presidente do Sicoob Sarom/MG / Crédito: Divulgação

[Parceria com o Sebrae]

Sicoob Credirochas promove encontro pra fortalecer o cooperativismo

O Sicoob Credirochas reuniu empresários e lideranças locais para um encontro voltado ao fortalecimento de conexões e à valorização do cooperativismo. O evento, realizado em parceria com o Sebrae, contou com a participação de João Leite, fundador e presidente do Sicoob Sarom/MG e produtor do queijo Canastra, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2024. Durante o encontro, ele compartilhou experiências sobre o papel do cooperativismo no desenvolvimento econômico e social.

Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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