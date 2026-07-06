Motociclista é arremessado em acidente com carro em Linhares

Um veículo equipado com um tanque de combustível improvisado foi flagrado durante uma blitz da Guarda Civil Municipal de Vitória no domingo (5), na Mata da Praia, na Capital. Uma garrafa plástica estava armazenando o combustível e foi conectada diretamente ao motor.





A irregularidade foi descoberta durante uma abordagem na Avenida Adalberto Simão Nader. O gerente de Operações e Fiscalizações de Trânsito, Fagner Pinheiro, explicou a situação. "Ao inspecionarmos o automóvel, constatamos que o sistema original de combustível havia sido substituído por uma garrafa plástica adaptada, abastecida com combustível e ligada diretamente ao motor. A modificação representa um grave risco de incêndio e explosão, colocando em perigo o condutor, passageiros e demais usuários da via", destacou.





O veículo foi removido ao pátio credenciado. Segundo o orgão de Segurança Pública, as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foram adotadas, como a aplicação de auto de infração por conduzir veículo em mau estado de conservação.