Motociclista é arremessado em acidente com carro em Linhares

Um motociclista foi arremessado após uma colisão entre a moto que ele pilotava e um carro em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu em um cruzamento entre os bairros Mata do Cacau e Aviso, no domingo (5), e foi registrado por uma câmera de segurança. Assista:
Segundo a Polícia Militar, o motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares. O estado de saúde dele não foi divulgado. Ainda de acordo com a corporação, o piloto não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).