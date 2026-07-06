O alerta de Balneário Camboriú para o Centro de Vitória

O próprio exemplo de Balneário Camboriú demonstra essa realidade. O município, reconhecido nacionalmente pelo mercado imobiliário de alto padrão, passou a discutir habitações menores e mais acessíveis justamente porque identificou que parcela significativa dos trabalhadores já não conseguia permanecer na cidade.

Vitória dispõe da oportunidade de aprender com essa experiência antes que enfrente problema semelhante.

O Centro da Capital deve ser planejado para receber novos empreendimentos, incentivar a reocupação dos imóveis ociosos, ampliar a oferta habitacional e preservar a convivência entre diferentes faixas de renda. Uma cidade equilibrada não elimina os empreendimentos de alto padrão. Ela cria condições para que eles coexistam com moradias destinadas às diversas necessidades da população.

Nesse contexto, a atuação do corretor de imóveis torna-se ainda mais relevante.

O profissional moderno não exerce apenas a função de aproximar comprador e vendedor. Ele interpreta o mercado, compreende as transformações urbanas e auxilia o cliente a tomar decisões conscientes.

Ao apresentar um imóvel, o corretor deve ajudar o comprador a entender o conjunto da operação. Não se trata apenas do preço de aquisição. É preciso considerar os custos permanentes de manutenção, condomínio, mobilidade, acesso aos serviços, liquidez futura, perfil da vizinhança e perspectivas de desenvolvimento da região.

Mais do que vender um imóvel, o corretor orienta uma decisão que influenciará a qualidade de vida da família durante muitos anos.

Por isso, compreender a dinâmica urbana deixou de ser um diferencial e passou a integrar a própria consultoria imobiliária. Quanto maior for a capacidade do profissional de explicar como a cidade evolui, quais são os vetores de valorização e quais os impactos daquela escolha sobre a vida do comprador, maior será a segurança da negociação.]

O desenvolvimento imobiliário e o desenvolvimento urbano precisam caminhar juntos. Quando isso acontece, valorizam-se os imóveis, fortalece-se a economia e melhora-se a qualidade de vida.

Uma cidade realmente bem-sucedida não é aquela que apenas atrai investimentos.

É aquela em que todos aqueles que contribuem diariamente para seu funcionamento continuam tendo espaço para viver, trabalhar e construir seu futuro. Esse deve ser um dos principais objetivos para o Centro de Vitória. Afinal, uma cidade só alcança seu pleno desenvolvimento quando continua cabendo para as pessoas que lhe dão vida todos os dias.