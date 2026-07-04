IA não é mágica: por que tantas empresas investem e ainda não conseguem resultados

A IA que conhecemos em 2022, com a popularização do ChatGPT, já ficou para trás. Em poucos anos, saímos de uma IA que atuava como copiloto, apoiando tarefas específicas, para uma IA capaz de assumir processos inteiros.





Agora, precisamos nos acostumar com os sistemas agênticos, que não executam apenas uma tarefa isolada, mas são responsáveis pelo processo como um todo. Eles atuam como um time virtual que não espera o próximo prompt para continuar trabalhando. Em vez disso, integram-se a sistemas, bancos de dados e até a outros agentes de IA para entregar um resultado completo.





Na prática, já está ficando ultrapassado pedir para a IA apenas revisar um e-mail ou até mesmo revisar e enviar uma mensagem. Um sistema agêntico identifica que um e-mail chegou, entende o contexto, formula a melhor resposta e realiza o envio. A intervenção humana se torna exceção.