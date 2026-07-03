NR-1: a obrigação existe, mas as regras ainda geram dúvidas

Uma decisão da Justiça Federal de São Paulo suspendeu as multas e interdições relacionadas aos riscos psicossociais previstos na NR-1. Um alívio imediato para as indústrias paulistas filiadas à Fiesp. Mas também evidenciou um problema que vai além da discussão jurídica: como cumprir uma obrigação quando ainda há dúvidas sobre a forma de colocá-la em prática?

Desde maio deste ano, a Portaria MTE nº 1.419/2024 passou a exigir que as empresas identifiquem e controlem fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho. Entre eles estão situações como assédio moral, pressão excessiva por metas, jornadas prolongadas e dificuldades de desconexão no trabalho remoto.

A preocupação é legítima. A saúde mental ganhou espaço nas pautas corporativas e o aumento dos afastamentos por transtornos emocionais mostra que o tema precisa ser tratado com seriedade. O desafio, porém, está na forma como a exigência foi implementada.