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Economia (BR)

Por que a nova NR-1 transforma prevenção em estratégia para proteger empresas de passivos

Atualização da norma amplia dever de gestão de riscos e leva pequenas e médias empresas a rever processos internos, contratos e liderança

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 13:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 mai 2026 às 13:14
A adequação à NR-1 pode começar com ações objetivas e de baixo custo (Imagem: fizkes | Shutterstock)
A adequação à NR-1 pode começar com ações objetivas e de baixo custo Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock
Empresários brasileiros começaram a revisar contratos, políticas internas e rotinas de gestão após as atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que estabelece diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho. As mudanças reforçam a exigência de prevenção de riscos ocupacionais e ampliam a responsabilidade das empresas sobre temas ligados à integridade física e mental dos trabalhadores.
Para Marcus Marques, especialista em gestão de pequenas e médias empresas e fundador do Grupo Acelerador, a nova regra exige mudança de postura por parte dos gestores. “A responsabilidade empresarial deixa de ser apenas reativa e passa a exigir organização preventiva. O empresário precisa se antecipar, porque o risco não está só na operação, mas também na forma como a empresa documenta e conduz suas relações de trabalho”, afirma.

Monitoramento de riscos nas empresas

A NR-1 consolidou o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), mecanismo que exige identificação de perigos, avaliação de impactos e implementação de medidas preventivas registradas formalmente. Na prática, isso amplia o dever das organizações de monitorar riscos físicos, operacionais e fatores organizacionais capazes de comprometer a saúde e a segurança das equipes.
Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, iniciativa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, mostram que o Brasil registrou mais de 612 mil acidentes de trabalho em 2023, base estatística mais recente disponível. O volume mantém pressão sobre as empresas e reforça a necessidade de controles internos mais consistentes.
Rotinas administrativas ganham importância com as novas exigências da NR-1 (Imagem: insta_photos | Shutterstock)
Rotinas administrativas ganham importância com as novas exigências da NR-1 Crédito: Imagem: insta_photos | Shutterstock

O que muda na rotina das empresas

Além das obrigações técnicas, a atualização da norma aumenta a relevância da gestão documental. Registros de treinamentos, jornadas, protocolos internos, programas de prevenção e fluxos de apuração passam a ter peso estratégico em fiscalizações e disputas judiciais.
“Muitos empresários ainda tratam contratos, políticas internas e normas de segurança como burocracia. Na prática, esses documentos funcionam como linha de defesa jurídica. Quando a estrutura é frágil, o risco de passivo trabalhista cresce”, diz Marcus Marques.
Segundo ele, a adaptação exige três movimentos imediatos: entender as novas exigências, revisar processos internos e criar rotinas permanentes de acompanhamento. Empresas que mantêm documentos genéricos, desatualizados ou desconectados da operação tendem a enfrentar maior vulnerabilidade.

5 medidas práticas para começar agora

A adequação à NR-1 pode começar com ações objetivas e de baixo custo, especialmente para pequenas e médias empresas. Entre elas, estão:
  • Mapear riscos existentes no ambiente de trabalho e nas rotinas operacionais;
  • Atualizar contratos, regulamentos internos e políticas de conduta;
  • Registrar treinamentos, orientações e entregas de equipamentos;
  • Definir responsáveis por prevenção e monitoramento periódico;
  • Capacitar líderes para gestão de equipes dentro das exigências legais.

Liderança também entrou no radar

A nova lógica regulatória também aumenta a importância da liderança direta. Parte relevante dos conflitos trabalhistas nasce da condução inadequada de equipes, falhas de comunicação e ausência de critérios claros de gestão.
“Quando líderes entendem suas responsabilidades legais e operacionais, a empresa reduz significativamente sua exposição a contingências. A norma exige documento, mas também exige comportamento coerente no dia a dia”, afirma Marcus Marques.
Na avaliação do especialista, pequenas e médias empresas precisam abandonar a ideia de que compliance e estrutura jurídica pertencem apenas às grandes corporações . “Negócios que crescem sem estrutura acumulam risco silencioso. Governança, contratos bem definidos e gestão preventiva ajudam a proteger resultado e sustentabilidade no longo prazo”, conclui.
Por Carolina Lara

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