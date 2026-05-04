Startup do ES cria plataforma de IA para clínicas avaliada em R$ 12 milhões

Os capixabas Miguel Andrade e Bruno Pimentel desenvolveram a plataforma Ailum, baseada em inteligência artificial (IA), que automatiza a gestão e o relacionamento com pacientes de clínicas médicas. A proposta é auxiliar desde o primeiro contato com o cliente até a confirmação das consultas e cobranças de pagamento.





Com pouco mais de 30 dias de funcionamento — e após um ano e meio de elaboração —, eles já receberam R$ 600 mil de investidores-anjo. Esse tipo de investimento funciona como uma aposta no crescimento da empresa, já que, ao aceitarem o aporte, o valor do negócio passou a ser estimado em R$ 12 milhões no mercado.





O Ailum funciona de forma integrada ao WhatsApp, que é o principal canal de comunicação entre clínicas e pacientes. A plataforma interpreta mensagens, responde de forma contextual, sugere horários, agenda consultas e mantém o acompanhamento com pacientes ao longo do tempo. Isso reduz o tempo de resposta e organiza um fluxo que, em muitas clínicas, ainda depende exclusivamente dos funcionários da recepção.