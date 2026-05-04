Idoso de 83 anos morre atropelado por caminhão em Barra de São Francisco

Um idoso de 83 anos, identificado como Geraldo Lima da Costa, morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta segunda-feira (4), no Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) apurou que a vítima, que é pai do vereador e presidente da Câmara Municipal, Emersom Lima, atravessava a via no momento em que foi atingido e chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.





O motorista do caminhão relatou que estava parado no semáforo e aguardou alguns instantes após a abertura do sinal. Ao arrancar, a vítima teria passado à frente do veículo e, por estar no chamado “ponto cego”, não foi vista. O condutor afirmou que só percebeu o atropelamento após ouvir gritos de testemunhas. Ainda de acordo com a PM, não havia faixa de pedestres no local do acidente.





O motorista permaneceu na cena, prestou socorro e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. O corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.





A Polícia Civil informou que aguarda a finalização do boletim de ocorrência para dar início aos procedimentos legais.