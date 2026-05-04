Avião cai em Belo Horizonte e colide contra prédio; duas pessoas morreram

Monomotor bateu em prédio ao cair em BH Crédito: Corpo de Bombeiros de MG

Um avião de pequeno porte caiu no bairro Silveira, em Belo Horizonte, e bateu em um prédio na segunda-feira (4/5).

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, havia cinco ocupantes na aeronave.

O piloto e copiloto morreram no acidente. Os três passageiros foram resgatados, e um deles está em estado grave.

Não houve mortos no edifício contra o qual o avião colidiu, segundo os bombeiros.

Aeronave saiu do Aeroporto da Pampulha às 12h16 Crédito: Corpo de Bombeiros de MG

O monomotor saiu do Aeroporto da Pampulha às 12h16, também na capital mineira.

O piloto reportou à torre de controle que estava com dificuldades na decolagem.

Ao cair, o avião bateu entre o terceiro e o quarto andar de um prédio e caiu na área de um estacionamento.

As equipes de resgate chegaram no local por volta de 12h25.

Ainda não há informações sobre danos estruturais na edificação.