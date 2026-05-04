Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Avião cai em Belo Horizonte e colide contra prédio; duas pessoas morreram
Mundo

Avião cai em Belo Horizonte e colide contra prédio; duas pessoas morreram

Piloto e copiloto estão entre as vítimas do acidente. Não houve mortos no edifício, segundo o Corpo de Bombeiros.

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 14:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 mai 2026 às 14:34
Imagem BBC Brasil
Monomotor bateu em prédio ao cair em BH Crédito: Corpo de Bombeiros de MG
Um avião de pequeno porte caiu no bairro Silveira, em Belo Horizonte, e bateu em um prédio na segunda-feira (4/5).
Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, havia cinco ocupantes na aeronave.
O piloto e copiloto morreram no acidente. Os três passageiros foram resgatados, e um deles está em estado grave.
Não houve mortos no edifício contra o qual o avião colidiu, segundo os bombeiros.
Imagem BBC Brasil
Aeronave saiu do Aeroporto da Pampulha às 12h16 Crédito: Corpo de Bombeiros de MG
O monomotor saiu do Aeroporto da Pampulha às 12h16, também na capital mineira.
O piloto reportou à torre de controle que estava com dificuldades na decolagem.
Ao cair, o avião bateu entre o terceiro e o quarto andar de um prédio e caiu na área de um estacionamento.
As equipes de resgate chegaram no local por volta de 12h25.
Ainda não há informações sobre danos estruturais na edificação.
Os bombeiros já neutralizaram o risco de explosão com a aplicação de espuma mecânica (LGE) sobre o combustível derramado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Faustão surge em vídeo de Tom Cavalcante ao completar 76 anos
Faustão surge em vídeo de Tom Cavalcante ao completar 76 anos
Luna Hardman é campeã da primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding, em Portugal
Luna Hardman é campeã da primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding, em Portugal
Imagem de destaque
Como pequenas refinarias chinesas 'driblam' sanções americanas e compram petróleo de Rússia, Venezuela e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados