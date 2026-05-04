Morre mãe de homem que ateou fogo na própria moto em abordagem policial no ES

Após quase uma semana de internação e intubação, morreu nesta segunda-feira (4) a mulher que tentou impedir o filho de atear fogo na própria moto após uma abordagem policial no Espírito Santo. O caso aconteceu em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, na última terça-feira (28).
Silvia de Oliveira Pereira, de 56 anos, ficou gravemente queimada e foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória. Ela teve morte confirmada pela Polícia Militar da cidade e pela Polícia Civil.
O suspeito de 33 anos, identificado como Weverton Pereira Oliveira, também se feriu e foi levado para o mesmo hospital que a mãe. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, mas a Polícia Civil explicou que a morte da vítima pode resultar na alteração da tipificação do crime para homicídio.