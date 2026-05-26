O recado é claro: discurso genérico sobre saúde mental não basta com nova NR-1

A saúde mental no trabalho deixou de ser apenas um tema de bem-estar corporativo. Com a nova redação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que entra em vigor nesta terça-feira (26), as empresas passam a ter o dever de incluir os riscos psicossociais na gestão de segurança e saúde ocupacional.
Na prática, isso significa que o ambiente de trabalho deverá ser observado de forma mais ampla. Não se trata apenas de avaliar máquinas, equipamentos, produtos químicos ou risco de acidentes. A empresa também precisará olhar para a forma como o trabalho é organizado, distribuído e cobrado.
Sobrecarga de tarefas, metas incompatíveis com a realidade, assédio, falhas de comunicação, isolamento, falta de apoio da liderança, jornadas mal planejadas e pressão excessiva são exemplos de situações que podem afetar a saúde mental, física e social dos trabalhadores.
A mudança, contudo, não significa que as empresas deverão diagnosticar seus empregados ou transformar o local de trabalho em consultório psicológico. O objetivo da norma é outro: identificar fatores relacionados ao próprio trabalho que possam gerar adoecimento, avaliar esses riscos, adotar medidas de prevenção e acompanhar se elas estão funcionando.
Esse cuidado passa a integrar o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e o Programa de Gerenciamento de Riscos, instrumentos já previstos na rotina de segurança e saúde do trabalho. Assim, os riscos psicossociais deixam de ser tratados como uma preocupação paralela e passam a fazer parte da gestão preventiva das empresas.
Para o empregador, o recado é claro: campanhas pontuais, palestras isoladas ou discursos genéricos sobre saúde mental não bastam. Será necessário documentar medidas, ouvir trabalhadores, revisar rotinas, orientar lideranças, melhorar canais de comunicação e agir diante de sinais de sobrecarga, assédio ou desorganização do trabalho.
Para os trabalhadores, a atualização representa um avanço importante. Ela reconhece que o adoecimento mental nem sempre decorre de fatores individuais. Muitas vezes, ele também pode estar ligado ao modo como a atividade profissional é estruturada e conduzida.
A nova NR-1 deve ser vista menos como uma exigência burocrática e mais como uma oportunidade de prevenção. Empresas que levam o tema a sério tendem a reduzir afastamentos, conflitos internos, passivos trabalhistas e perda de produtividade, além de fortalecer relações de trabalho mais seguras e sustentáveis.
Com a entrada em vigor da nova regra, as empresas que ainda não se adequaram precisam tratar o tema com prioridade. Mais do que cumprir uma norma, adaptar-se à NR-1 significa demonstrar maturidade na gestão de pessoas e compromisso real com a saúde no ambiente de trabalho.