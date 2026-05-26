O recado é claro: discurso genérico sobre saúde mental não basta com nova NR-1

A saúde mental no trabalho deixou de ser apenas um tema de bem-estar corporativo. Com a nova redação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que entra em vigor nesta terça-feira (26), as empresas passam a ter o dever de incluir os riscos psicossociais na gestão de segurança e saúde ocupacional.





Na prática, isso significa que o ambiente de trabalho deverá ser observado de forma mais ampla. Não se trata apenas de avaliar máquinas, equipamentos, produtos químicos ou risco de acidentes. A empresa também precisará olhar para a forma como o trabalho é organizado, distribuído e cobrado.





Sobrecarga de tarefas, metas incompatíveis com a realidade, assédio, falhas de comunicação, isolamento, falta de apoio da liderança, jornadas mal planejadas e pressão excessiva são exemplos de situações que podem afetar a saúde mental, física e social dos trabalhadores.