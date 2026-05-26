Nova NR-1 passa a exigir atenção à saúde mental nas empresas

A saúde mental dos trabalhadores passará a ter peso ainda maior dentro das empresas brasileiras. A partir deste dia 26 de maio, entra em vigor a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que passa a exigir que empregadores identifiquem, avaliem e adotem medidas para prevenir riscos psicossociais no ambiente corporativo.

A mudança ocorre em meio ao aumento dos afastamentos ligados à saúde mental no país. Em 2025, a Previdência Social concedeu 546.254 benefícios por transtornos mentais e comportamentais em um crescimento de 15,66% em comparação a 2024, quando foram concedidos 472.328 benefícios.





As duas doenças com maior quantidade de benefícios concedidos foram transtornos ansiosos e episódios depressivos. Entre todas as doenças classificadas, conforme a CID-10, o aumento na concessão de benefícios por incapacidade temporária de 2024 para 2025 foi de 15,19%.