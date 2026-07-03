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Leonardo Roza Tonetto

Artigo de Opinião

É advogado e professor universitário
Leonardo Roza Tonetto

Justa causa da empresa: saiba quando o trabalhador pode sair sem perder seus direitos

É preciso compreender que a legislação trabalhista não protege apenas o patrimônio do empregado, mas também sua saúde, sua integridade física e emocional e sua dignidade
Leonardo Roza Tonetto
É advogado e professor universitário

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 10:00

Publicado em 

03 jul 2026 às 10:00

O contrato de trabalho nasce da confiança. De um lado, o empregado oferece sua força de trabalho; de outro, o empregador assume o compromisso de respeitar direitos, garantir condições dignas e cumprir as obrigações previstas em lei. 


Quando esse equilíbrio é rompido por culpa da empresa, exigir que o trabalhador permaneça naquele ambiente deixa de ser razoável. É justamente nesse contexto que surge a rescisão indireta.


Conhecida como a "justa causa do empregador", a rescisão indireta representa um importante instrumento de proteção à dignidade do trabalhador. Prevista no artigo 483 da CLT, ela permite que o empregado ponha fim ao vínculo empregatício quando a conduta patronal torna impossível ou insustentável a continuidade da relação de trabalho.

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Ainda assim, muitos trabalhadores acreditam que a única alternativa diante de abusos é pedir demissão. Esse é um dos maiores equívocos nas relações de trabalho. Quem sofre atrasos reiterados de salário, ausência de depósitos do FGTS, assédio moral, jornadas abusivas, descumprimento de obrigações contratuais ou exposição a condições inseguras pode estar diante de uma situação que ultrapassa um simples conflito e configura verdadeira falta grave do empregador.


É preciso compreender que a legislação trabalhista não protege apenas o patrimônio do empregado, mas também sua saúde, sua integridade física e emocional e sua dignidade.


O poder diretivo do empregador não é absoluto. Ele encontra limites na Constituição Federal, nos direitos fundamentais e na boa-fé que deve orientar toda relação contratual.


Contudo, a rescisão indireta não pode ser encarada como uma solução automática. A Justiça do Trabalho exige prova consistente da falta patronal e analisa, caso a caso, se a gravidade da conduta realmente inviabilizou a manutenção do vínculo. 

Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Marcelo Camargo/Agência Brasil

Não basta o mero descontentamento ou um episódio isolado. É indispensável demonstrar que houve violação relevante das obrigações contratuais.


Por isso, agir por impulso pode custar caro. Abandonar o emprego sem orientação jurídica ou formular um pedido sem elementos probatórios suficientes pode comprometer direitos importantes. A estratégia, a documentação dos fatos e a correta condução processual fazem toda a diferença para o reconhecimento da rescisão indireta.


Mais do que uma modalidade de encerramento do contrato, a rescisão indireta reafirma um princípio essencial do Direito do Trabalho: nenhum trabalhador é obrigado a suportar ilegalidades para preservar o emprego. 


O vínculo empregatício deve existir enquanto houver respeito recíproco. Quando a empresa rompe esse compromisso de forma grave, a lei oferece ao empregado não apenas uma saída, mas um mecanismo de justiça, capaz de restabelecer o equilíbrio que jamais deveria ter sido perdido.

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