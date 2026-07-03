Justa causa da empresa: saiba quando o trabalhador pode sair sem perder seus direitos

O contrato de trabalho nasce da confiança. De um lado, o empregado oferece sua força de trabalho; de outro, o empregador assume o compromisso de respeitar direitos, garantir condições dignas e cumprir as obrigações previstas em lei.





Quando esse equilíbrio é rompido por culpa da empresa, exigir que o trabalhador permaneça naquele ambiente deixa de ser razoável. É justamente nesse contexto que surge a rescisão indireta.





Conhecida como a "justa causa do empregador", a rescisão indireta representa um importante instrumento de proteção à dignidade do trabalhador. Prevista no artigo 483 da CLT, ela permite que o empregado ponha fim ao vínculo empregatício quando a conduta patronal torna impossível ou insustentável a continuidade da relação de trabalho.