135 anos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ao lado da sociedade

Ao longo desses 135 anos, o TJES esteve presente nos momentos mais significativos da história capixaba. Acompanhou a expansão dos municípios, o crescimento econômico, as mudanças políticas, a modernização das relações de trabalho, o avanço das tecnologias e a ampliação do acesso à cidadania.





Em cada uma dessas etapas, magistradas, magistrados, servidoras e servidores contribuíram para que a instituição permanecesse como referência de estabilidade, segurança jurídica e confiança pública.



Tive a oportunidade de testemunhar esse compromisso de perto, especialmente em um dos momentos mais importantes da reconstrução ética e institucional do Espírito Santo, quando presidi a Associação dos Magistrados do Espírito Santo, entre 2002 e 2004.





Naquele período, ficou evidente que o fortalecimento das instituições era condição indispensável para restaurar a confiança da sociedade e consolidar um ambiente de respeito à legalidade e à democracia.



A força dessa trajetória está justamente na capacidade de evoluir sem renunciar aos seus valores fundamentais. Mudaram as demandas, os instrumentos de trabalho e os desafios impostos pelo tempo.





Permaneceram, contudo, os compromissos com a imparcialidade, a defesa da Constituição, a garantia dos direitos fundamentais e o acesso à Justiça.

