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Rodrigo Lauar

Artigo de Opinião

É Mestre em Contabilidade e Finanças e CFP Aprovado. Escritor do @Temesselado
Rodrigo Lauar

Escassez financeira também molda a forma como pensamos

Julgar as escolhas financeiras das pessoas mais pobres pode ser mais fácil do que compreender como a escassez influencia o funcionamento da mente
Rodrigo Lauar
É Mestre em Contabilidade e Finanças e CFP Aprovado. Escritor do @Temesselado

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 15:39

Publicado em 

30 jun 2026 às 15:39

Costumamos julgar com rapidez o comportamento financeiro das pessoas mais pobres. É comum ouvir críticas quando alguém em situação de dificuldade compra um celular caro, uma roupa de marca, faz uma viagem ou organiza uma festa. A pergunta parece inevitável: por que gastar com isso quando falta dinheiro para tantas necessidades?


Talvez a resposta esteja menos na falta de disciplina financeira e mais na forma como a escassez modifica o funcionamento do cérebro.

A escassez financeira afeta não apenas o orçamento, mas também a forma como tomamos decisões Thinkstock/Thinkstock

Os economistas comportamentais Sendhil Mullainathan e Eldar Shafir demonstram que viver sob escassez faz com que nossa mente direcione grande parte de sua capacidade para resolver a necessidade mais urgente. Eles chamam esse fenômeno de "visão de túnel". O cérebro passa a concentrar sua atenção quase exclusivamente no problema imediato, reduzindo a capacidade de planejamento, raciocínio e tomada de decisões de longo prazo.


Esse mecanismo não acontece apenas com o dinheiro. Estudos mostram que pessoas com sede passam a perceber estímulos relacionados à água com muito mais facilidade. O mesmo ocorre com quem está com fome, identificando palavras ligadas à comida de forma mais rápida. A escassez, portanto, reorganiza automaticamente nossas prioridades mentais.


Quando essa escassez é financeira, o efeito pode ser devastador. A preocupação constante em pagar contas, alimentar a família ou sobreviver até o fim do mês consome recursos cognitivos importantes. Não significa que essas pessoas tenham menor capacidade intelectual. Ao contrário. Pesquisas mostram que indivíduos em situação de pobreza costumam ser mais atentos aos preços, aos custos de oportunidade e até menos suscetíveis a determinadas estratégias de precificação utilizadas pelo comércio. O problema não é falta de inteligência, mas excesso de carga mental.


Essa compreensão também ajuda a combater um preconceito recorrente: a ideia de que pessoas pobres fazem escolhas irracionais por natureza. A ciência aponta outra direção. O ambiente de escassez é que altera temporariamente a forma como o cérebro processa informações.

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Mas ainda resta uma questão intrigante. Se a escassez concentra toda a atenção na sobrevivência, por que tantas famílias destinam parte da renda para bens considerados supérfluos, comemorações ou produtos de status?


Uma hipótese interessante vem da psicologia social. Baumeister e Leary descrevem o pertencimento como uma necessidade humana fundamental. Em uma sociedade em que consumir também comunica identidade e inclusão, determinados gastos podem representar muito mais do que aquisição de bens. Podem ser uma tentativa de sentir que se faz parte da sociedade.


Essa interpretação encontra respaldo em pesquisas que mostram que famílias de menor renda destinam proporcionalmente mais recursos a bens de consumo visível e a celebrações, mesmo enfrentando dificuldades materiais. Mais do que luxo, esses gastos podem representar dignidade, reconhecimento, esperança e uma forma de romper, ainda que temporariamente, a dureza da rotina.


Compreender esse processo não significa defender decisões financeiras equivocadas. Significa reconhecer que o comportamento humano é profundamente influenciado pelo contexto em que ocorre.


Talvez o maior desafio das políticas públicas e da educação financeira não seja apenas ensinar as pessoas a administrar dinheiro, mas criar condições para que a escassez deixe de aprisionar sua capacidade de pensar no futuro. Somente quando a mente deixa de lutar exclusivamente pela sobrevivência é que ela ganha espaço para planejar, aprender e construir novas oportunidades.

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