Escassez financeira também molda a forma como pensamos

Os economistas comportamentais Sendhil Mullainathan e Eldar Shafir demonstram que viver sob escassez faz com que nossa mente direcione grande parte de sua capacidade para resolver a necessidade mais urgente. Eles chamam esse fenômeno de "visão de túnel". O cérebro passa a concentrar sua atenção quase exclusivamente no problema imediato, reduzindo a capacidade de planejamento, raciocínio e tomada de decisões de longo prazo.





Esse mecanismo não acontece apenas com o dinheiro. Estudos mostram que pessoas com sede passam a perceber estímulos relacionados à água com muito mais facilidade. O mesmo ocorre com quem está com fome, identificando palavras ligadas à comida de forma mais rápida. A escassez, portanto, reorganiza automaticamente nossas prioridades mentais.





Quando essa escassez é financeira, o efeito pode ser devastador. A preocupação constante em pagar contas, alimentar a família ou sobreviver até o fim do mês consome recursos cognitivos importantes. Não significa que essas pessoas tenham menor capacidade intelectual. Ao contrário. Pesquisas mostram que indivíduos em situação de pobreza costumam ser mais atentos aos preços, aos custos de oportunidade e até menos suscetíveis a determinadas estratégias de precificação utilizadas pelo comércio. O problema não é falta de inteligência, mas excesso de carga mental.





Essa compreensão também ajuda a combater um preconceito recorrente: a ideia de que pessoas pobres fazem escolhas irracionais por natureza. A ciência aponta outra direção. O ambiente de escassez é que altera temporariamente a forma como o cérebro processa informações.