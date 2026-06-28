Pessoas LGBTQIAPN+ superam preconceito e conquistam espaço no empreendedorismo no ES

Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, 28 de junho é mais do que celebrações. Nessa data, a comunidade relembra suas conquistas, como resultado de anos de luta. Ao mesmo tempo, traz luz para todas as dificuldades e mazelas que quem vive sob o guarda-chuva dessas letras difíceis de serem decoradas ainda enfrenta.





Seja no mercado de trabalho ou no convívio em sociedade, ainda são inúmeros os preconceitos que se colocam como obstáculos para quem se identifica publicamente como LGBT. Desafios vividos desde cedo por Ana Julya Castro, que é uma mulher trans, e Cabeluxo Ferreira, que se identifica como pessoa não-binária.





Em meio às dificuldades no mercado de trabalho e com o acolhimento de grupos de apoio, encontraram no empreendedorismo um caminho para a superação de preconceitos, a inclusão e a busca pela independência financeira.





Natural de Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo, Ana Julya, de 28 anos, deu os primeiros passos no mundo do empreendedorismo ainda aos 11 anos, quando começou a vender doces junto da mãe para ajudar a família e realizar o sonho de comprar uma câmera.





Anos mais tarde, ao concluir o ensino médio, deparou-se com a dificuldade de conseguir emprego onde mora. Buscou, então, um curso para se tornar maquiadora profissional. Mas a falta de clientes provocada pela pandemia da Covid-19 a fez voltar à estaca zero.





Voltou-se, então, para dentro de si. E foi a partir da dor do preconceito e das dificuldades que vivia no dia a dia que enxergou uma possibilidade de negócio. Com o espírito de empreendedorismo que teve desde a infância, fundou a Beleza sem Rótulos ( @belezasemrotulos ).



