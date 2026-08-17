Calendário Bolsa Família: confira as datas de pagamento em agosto

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda criado em 2003 para atender famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. A gestão é realizada pelo governo federal em conjunto com estados e municípios.





Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, 278.211 famílias foram atendidas pelo programa em julho de 2026 no Espírito Santo. A Serra é o município capixaba com o maior número de famílias beneficiadas, com 40.350 atendimentos.