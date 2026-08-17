Calendário Bolsa Família: confira as datas de pagamento em agosto

O calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto de 2026 começa nesta terça-feira (18) e segue até o dia 31 de agosto. As transferências são feitas pela Caixa Econômica Federal de forma gradual, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).
Os repasses serão feitos nos últimos dez dias úteis do mês. Os primeiros a receber serão os beneficiários com NIS final 1. O programa garante parcelas mínimas de R$ 600, além de um adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Também são pagos R$ 50 extras por crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, gestantes e mães de bebês de até 6 meses de idade, benefício criado para contribuir com a alimentação da criança.
O Bolsa Família é um programa de transferência de renda criado em 2003 para atender famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. A gestão é realizada pelo governo federal em conjunto com estados e municípios.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, 278.211 famílias foram atendidas pelo programa em julho de 2026 no Espírito Santo. A Serra é o município capixaba com o maior número de famílias beneficiadas, com 40.350 atendimentos.
Para fazer parte do programa, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). No entanto, esse é apenas um dos pré-requisitos para receber o benefício.
São elegíveis famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Uma vez no programa, os responsáveis precisam seguir algumas regras para continuar recebendo o benefício. É necessário, por exemplo, manter crianças e adolescentes na escola, realizar o acompanhamento pré-natal, no caso das gestantes, e manter a carteira de vacinação atualizada.
Para movimentar os recursos, não é necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal. Os valores podem ser acessados diretamente pelo aplicativo Caixa Tem.
Os beneficiários também podem utilizar o cartão virtual do aplicativo para realizar compras na função débito. Além disso, é possível fazer saques em terminais de autoatendimento, correspondentes bancários, casas lotéricas e agências da Caixa.