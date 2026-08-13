Incêndio atinge apartamento no 14º andar de prédio em Vila Velha

Um incêndio atingiu um apartamento no 14ª andar de um prédio no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, nesta quinta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada as 14h e as chamas já foram extintas. Ninguém ficou ferido.
A Defesa Civil de Vila Velha informou que não tem atribuição legal para realizar avaliações técnicas em residências e apartamentos em áreas particulares. A pasta orientou que o morador afetado procure um avaliação profissional para análise dos impactos. Conforme os bombeiros, não há registro de solicitação de perícia.