Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça em ponte de Cachoeiro

Um homem foi encontrado morto com um ferimento na cabeça em uma ponte de pedestres que liga os bairros Baiminas e Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (9). A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.





Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou o óbito. Nenhum suspeito foi localizado. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.