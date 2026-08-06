Casal é preso suspeito de usar bar, restaurante e casa para o tráfico em Aracruz

Um homem de 32 anos e uma mulher de 40 foram presos por suspeita de utilizar uma residência e dois estabelecimentos comerciais para armazenar e comercializar drogas no bairro Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A ação ocorreu na quarta-feira (5), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa do casal e em um bar e um restaurante ligados aos investigados.





Segundo a Polícia Militar, os dois integravam um esquema de tráfico de drogas na região. Durante as buscas, os policiais apreenderam 56 mudas de cannabis, além de porções de drogas, uma arma de fogo, munições, materiais utilizados para embalar entorpecentes e equipamentos eletrônicos.





Também foram apreendidos R$ 5.930 em dinheiro, R$ 200 em notas falsas e um veículo que, segundo a PM, era utilizado com frequência no transporte de drogas. O automóvel foi removido para um pátio credenciado.





Os militares ainda retiraram uma câmera de monitoramento instalada em um poste às margens da Rodovia ES 010, que, conforme a corporação, era usada para auxiliar a atividade criminosa.





Em nota, a Polícia Civil informou que o casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso restrito. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), enquanto a mulher foi levada para o Centro Prisional Feminino.