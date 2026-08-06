Bajaj amplia sua atuação no Brasil, enquanto o setor de duas rodas segue em crescimento

*Por Edmundo Dantas
Pouco mais de três anos e meio após o início de sua operação no Brasil, a Bajaj alcança mais um marco de sua trajetória no país. A Família 400, formada pela Dominar 400 e pela Dominar NS400Z, acaba de ultrapassar a marca de 30 mil motocicletas emplacadas, consolidando-se como a principal linha de produtos da marca indiana.
A história da Bajaj no Brasil se iniciou em dezembro de 2022 com a chegada da Dominar 400 às concessionárias brasileiras. Com amplo pacote de equipamentos de série, desempenho, conforto para viagens e bom custo-benefício, o modelo conquistou a preferência dos motociclistas, se tornando líder de vendas da Bajaj no país.
Em outubro de 2025, a linha ganhou um reforço com o lançamento da Dominar NS400Z. Produzida na fábrica da Bajaj em Manaus (AM), a nova motocicleta ampliou a presença da marca no segmento de média cilindrada, oferecendo proposta mais esportiva e urbana.
A motocicleta consolidou-se como um dos principais meios de transporte e ferramenta de trabalho dos brasileiros. Nos últimos dez anos, a frota nacional cresceu 46,8%, enquanto o número de pessoas habilitadas na categoria A – para conduzir veículos motorizados de duas ou três rodas – avançou 39%.
No “Dia do Motociclista”, comemorado em 27 de julho, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) destaca que esses números reforçam a relevância da indústria de motocicletas para a economia, geração de empregos e ampliação do acesso à mobilidade no país.
Atualmente, a frota brasileira reúne 38.396.746 motocicletas, alta de 46,8% frente às 26.159.702 unidades registradas em 2017. No mesmo período, o total de pessoas habilitadas na categoria A teve aumento de 39%, passando de 30.750.457 para 42.751.045.
O Grupo Yamaha Motor do Brasil, pioneiro na fabricação de motocicletas no país, recebeu financiamento de R$ 15 milhões da Finep, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio do programa Finep Inovacred.
Os recursos serão destinados à modernização industrial e ao avanço tecnológico das operações da empresa em Manaus (AM), incluindo projetos de automação, digitalização e modernização das linhas de produção. O financiamento foi estruturado pela Yamaha Motor da Amazônia Ltda.
e pela Yamaha Motor Componentes da Amazônia Ltda., empresas do grupo responsáveis pela fabricação de motocicletas e componentes destinados tanto ao mercado brasileiro quanto às operações de exportação. O contrato firmado com a Finep tem vigência de sete anos.