Bajaj amplia sua atuação no Brasil, enquanto o setor de duas rodas segue em crescimento

*Por Edmundo Dantas









Pouco mais de três anos e meio após o início de sua operação no Brasil, a Bajaj alcança mais um marco de sua trajetória no país. A Família 400, formada pela Dominar 400 e pela Dominar NS400Z, acaba de ultrapassar a marca de 30 mil motocicletas emplacadas, consolidando-se como a principal linha de produtos da marca indiana.





A história da Bajaj no Brasil se iniciou em dezembro de 2022 com a chegada da Dominar 400 às concessionárias brasileiras. Com amplo pacote de equipamentos de série, desempenho, conforto para viagens e bom custo-benefício, o modelo conquistou a preferência dos motociclistas, se tornando líder de vendas da Bajaj no país.





Em outubro de 2025, a linha ganhou um reforço com o lançamento da Dominar NS400Z. Produzida na fábrica da Bajaj em Manaus (AM), a nova motocicleta ampliou a presença da marca no segmento de média cilindrada, oferecendo proposta mais esportiva e urbana.