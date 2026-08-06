Condenado por estupro de vulnerável no ES é preso na divisa de Minas Gerais

Um homem de 43 anos condenado por estupro de vulnerável foi preso na quarta-feira (5), no Córrego dos Tavares, na divisa entre os municípios de Manhumirim e Martins Soares, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o crime foi cometido em 2020, em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó capixaba.





A prisão foi realizada durante uma operação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo, da Delegacia de Manhumirim e da Polícia Militar de Minas Gerais para cumprir o mandado de prisão. Conforme a corporação, o homem foi condenado a nove anos de prisão por estuprar uma sobrinha da companheira à época dos fatos.





Segundo a Polícia Civil, o condenado não resistiu à prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. Em seguida, foi levado ao sistema prisional.