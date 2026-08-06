De esfoliação a hidratação: veja como tratar pés ressecados

Os pés estão entre as partes do corpo que mais sofrem com o ressecamento e as mudanças de temperatura. A exposição constante ao atrito dos calçados, o contato frequente com superfícies ásperas e fatores como clima seco, banhos quentes e falta de hidratação favorecem o surgimento de rachaduras, aspereza e desconforto.
Além da questão estética, quando não tratados corretamente, os pés ressecados podem desenvolver fissuras que facilitam a entrada de fungos e bactérias. A boa notícia é que alguns cuidados simples, quando incorporados à rotina, ajudam a recuperar a maciez da pele e prevenir novos episódios de ressecamento.
Confira as principais recomendações dos especialistas.
Esfolie os pés regularmente
A esfoliação é um dos primeiros passos para tratar os pés ressecados. Ela remove as células mortas acumuladas na superfície da pele, reduz a aspereza e facilita a absorção dos produtos hidratantes.
O ideal é realizar esse cuidado uma vez por semana, utilizando um esfoliante específico para os pés ou uma pedra-pomes com movimentos suaves, principalmente na região dos calcanhares.
É importante evitar excesso de força ou frequência, pois isso pode causar pequenas lesões e estimular o espessamento da pele.
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Hidrate diariamente
A hidratação é o cuidado mais importante para manter os pés saudáveis. Cremes formulados com ingredientes como ureia, glicerina, manteiga de karité, pantenol e óleos vegetais ajudam a restaurar a barreira de proteção da pele e a reduzir o ressecamento.
O melhor momento para aplicar o hidratante é após o banho, quando a pele ainda está limpa e levemente úmida. Massagear os pés durante a aplicação também contribui para melhorar a circulação e aumentar a sensação de bem-estar.
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Os calcanhares suportam grande parte do peso do corpo e, por isso, costumam apresentar maior espessamento da pele. Quando o ressecamento é intenso, podem surgir rachaduras que provocam dor e dificultam até mesmo o caminhar.
Nesses casos, vale investir em cremes mais concentrados e, sempre que possível, utilizar meias de algodão após a hidratação noturna. Esse hábito ajuda a potencializar a ação do produto e favorece a recuperação da pele enquanto você dorme.
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Embora sejam comuns nos dias frios, os banhos muito quentes retiram a oleosidade natural da pele e contribuem para o ressecamento dos pés e de outras regiões do corpo.
Sempre que possível, prefira água morna e reduza o tempo de exposição ao banho. Essa simples mudança ajuda a preservar a hidratação natural da pele.
Sapatos muito apertados, abertos ou que provocam atrito constante podem agravar o ressecamento e favorecer o aparecimento de calos e rachaduras.
Priorize calçados confortáveis, com boa ventilação e que ofereçam suporte adequado aos pés. O uso de meias de algodão também ajuda a reduzir o atrito e absorver a umidade.
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Mantenha uma boa ingestão de água
A hidratação da pele também depende dos cuidados internos. Beber água ao longo do dia contribui para manter o organismo funcionando adequadamente e auxilia na manutenção da elasticidade e da saúde da pele.
Embora a ingestão de líquidos, sozinha, não elimine o ressecamento, ela complementa os cuidados realizados com hidratantes e outros produtos.
Quando procurar um especialista?
Se o ressecamento persistir mesmo com os cuidados diários ou se houver rachaduras profundas, dor, sangramento ou sinais de infecção, é importante procurar um dermatologista ou um podólogo.
Em alguns casos, o problema pode estar relacionado a doenças como diabetes, psoríase ou dermatite, que exigem tratamento específico.
Pontuações finais
Pés ressecados podem ser tratados e prevenidos com uma rotina simples de cuidados. Caso o problema evolua para rachaduras profundas ou apresente sintomas persistentes, a avaliação de um profissional é fundamental.
Caso siga com a combinação de esfoliação semanal, hidratação diária, uso de calçados confortáveis e banhos em temperatura morna ajudando a manter a pele macia e saudável, pode ter certeza, você estará bem saudável e evitará o ressecamento de primeira.
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