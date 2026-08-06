De esfoliação a hidratação: veja como tratar pés ressecados

A esfoliação é um dos primeiros passos para tratar os pés ressecados. Ela remove as células mortas acumuladas na superfície da pele, reduz a aspereza e facilita a absorção dos produtos hidratantes.





O ideal é realizar esse cuidado uma vez por semana, utilizando um esfoliante específico para os pés ou uma pedra-pomes com movimentos suaves, principalmente na região dos calcanhares.



É importante evitar excesso de força ou frequência, pois isso pode causar pequenas lesões e estimular o espessamento da pele.