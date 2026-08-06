AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Bem-estar

De esfoliação a hidratação: veja como tratar pés ressecados

Está com os pés ressecados? Saiba quais os cuidados se deve ter durante a rotina para impedir que isso aconteça

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 16:15

Públicado em 

06 ago 2026 às 16:15
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta Clube A Gazeta
Etapa por etapa dos cuidados que se deve ter em caso de ressecamento dos pés. Fonte: Canva

Os pés estão entre as partes do corpo que mais sofrem com o ressecamento e as mudanças de temperatura. A exposição constante ao atrito dos calçados, o contato frequente com superfícies ásperas e fatores como clima seco, banhos quentes e falta de hidratação favorecem o surgimento de rachaduras, aspereza e desconforto.

Além da questão estética, quando não tratados corretamente, os pés ressecados podem desenvolver fissuras que facilitam a entrada de fungos e bactérias. A boa notícia é que alguns cuidados simples, quando incorporados à rotina, ajudam a recuperar a maciez da pele e prevenir novos episódios de ressecamento. 


Confira as principais recomendações dos especialistas.

Esfolie os pés regularmente

A esfoliação é um dos primeiros passos para tratar os pés ressecados. Ela remove as células mortas acumuladas na superfície da pele, reduz a aspereza e facilita a absorção dos produtos hidratantes.

O ideal é realizar esse cuidado uma vez por semana, utilizando um esfoliante específico para os pés ou uma pedra-pomes com movimentos suaves, principalmente na região dos calcanhares.

É importante evitar excesso de força ou frequência, pois isso pode causar pequenas lesões e estimular o espessamento da pele.

Flores e Vegetais Creme Deo Esfoliante Pes 250G E Vegetais

Flores e Vegetais Creme Deo Esfoliante Pes 250G E Vegetais

Flores & Vegetais Creme Esfoliante Desodorante De Limpeza Para Os Pés 250G

Flores & Vegetais Creme Esfoliante Desodorante De Limpeza Para Os Pés 250G

Granado Esfoliante Pedra Pomes Pink 80g

Granado Esfoliante Pedra Pomes Pink 80g

Océane Máscara Esfoliante para Pés com Óleo de Coco - Foot Peeling Mask 1 Par

Océane Máscara Esfoliante para Pés com Óleo de Coco - Foot Peeling Mask 1 Par

Hidramais Creme Esfoliante Para Os Pés 200G

Hidramais Creme Esfoliante Para Os Pés 200G

Hidrate diariamente

A hidratação é o cuidado mais importante para manter os pés saudáveis. Cremes formulados com ingredientes como ureia, glicerina, manteiga de karité, pantenol e óleos vegetais ajudam a restaurar a barreira de proteção da pele e a reduzir o ressecamento.

O melhor momento para aplicar o hidratante é após o banho, quando a pele ainda está limpa e levemente úmida. Massagear os pés durante a aplicação também contribui para melhorar a circulação e aumentar a sensação de bem-estar.

Phállebeauty Phalle Pé Creme Hidratante Intensivo - Ph0722 Phallebeauty

Phállebeauty Phalle Pé Creme Hidratante Intensivo - Ph0722 Phallebeauty

EUCERIN Creme Hidratante para Pés Urea Repair Plus 100ml

EUCERIN Creme Hidratante para Pés Urea Repair Plus 100ml

ISDIN Hidratante para os Pés Ureadin Podos - 80,25g

ISDIN Hidratante para os Pés Ureadin Podos - 80,25g

Vasenol Geleia de Vaselina Hidratante para Pele Ressecada

Vasenol Geleia de Vaselina Hidratante para Pele Ressecada

Cetaphil Pro Ureia Creme Restaurador Para Os Pés 10% 60g

Cetaphil Pro Ureia Creme Restaurador Para Os Pés 10% 60g

Atenção especial aos calcanhares

Os calcanhares suportam grande parte do peso do corpo e, por isso, costumam apresentar maior espessamento da pele. Quando o ressecamento é intenso, podem surgir rachaduras que provocam dor e dificultam até mesmo o caminhar.

Nesses casos, vale investir em cremes mais concentrados e, sempre que possível, utilizar meias de algodão após a hidratação noturna. Esse hábito ajuda a potencializar a ação do produto e favorece a recuperação da pele enquanto você dorme.

Creme Hidratante Ureia 10% Pés E Calcanhares Rachados Spa (Bio Instinto Original)

Creme Hidratante Ureia 10% Pés E Calcanhares Rachados Spa (Bio Instinto Original)

Creme Tratamento Rachadura dos Pés/Calcanhar 30g - Decreína

Creme Tratamento Rachadura dos Pés/Calcanhar 30g - Decreína

2 peças 60% ureia com 2% ácido salicílico ureia

2 peças 60% ureia com 2% ácido salicílico ureia

Creme Hidratante para Pés e Calcanhares SuavPés, Regeneração e Esfoliação Suave, 150g

Creme Hidratante para Pés e Calcanhares SuavPés, Regeneração e Esfoliação Suave, 150g

Bula Verdde Creme Para Calcanhares 60G

Bula Verdde Creme Para Calcanhares 60G

Evite banhos muito quentes

Embora sejam comuns nos dias frios, os banhos muito quentes retiram a oleosidade natural da pele e contribuem para o ressecamento dos pés e de outras regiões do corpo.

Sempre que possível, prefira água morna e reduza o tempo de exposição ao banho. Essa simples mudança ajuda a preservar a hidratação natural da pele.

Escolha calçados adequados

Sapatos muito apertados, abertos ou que provocam atrito constante podem agravar o ressecamento e favorecer o aparecimento de calos e rachaduras.

Priorize calçados confortáveis, com boa ventilação e que ofereçam suporte adequado aos pés. O uso de meias de algodão também ajuda a reduzir o atrito e absorver a umidade.

Lupo Kit de meias esportivas de algodão respirável com 6 pares

Lupo Kit de meias esportivas de algodão respirável com 6 pares

Kit 6 Pares Meias Lupo 3245 Cano Médio Algodão - Sortido

Kit 6 Pares Meias Lupo 3245 Cano Médio Algodão - Sortido

LUPO Kit 3 Meia Cano Baixo Curto Esportiva Algodão Punho Soft Feminina Adulto

LUPO Kit 3 Meia Cano Baixo Curto Esportiva Algodão Punho Soft Feminina Adulto

Kit 6 Pares Meia Cano Médio Alto Atoalhada Esportiva Algodão Unissex

Kit 6 Pares Meia Cano Médio Alto Atoalhada Esportiva Algodão Unissex

LUPO Kit 6 Pares Meia Soquete Feminina Blend de Algodão Soft

LUPO Kit 6 Pares Meia Soquete Feminina Blend de Algodão Soft

Mantenha uma boa ingestão de água

A hidratação da pele também depende dos cuidados internos. Beber água ao longo do dia contribui para manter o organismo funcionando adequadamente e auxilia na manutenção da elasticidade e da saúde da pele.

Embora a ingestão de líquidos, sozinha, não elimine o ressecamento, ela complementa os cuidados realizados com hidratantes e outros produtos.

Quando procurar um especialista?

Se o ressecamento persistir mesmo com os cuidados diários ou se houver rachaduras profundas, dor, sangramento ou sinais de infecção, é importante procurar um dermatologista ou um podólogo.

Em alguns casos, o problema pode estar relacionado a doenças como diabetes, psoríase ou dermatite, que exigem tratamento específico.

Pontuações finais

Pés ressecados podem ser tratados e prevenidos com uma rotina simples de cuidados. Caso o problema evolua para rachaduras profundas ou apresente sintomas persistentes, a avaliação de um profissional é fundamental. 

Caso siga com a combinação de esfoliação semanal, hidratação diária, uso de calçados confortáveis e banhos em temperatura morna ajudando a manter a pele macia e saudável, pode ter certeza, você estará bem saudável e evitará o ressecamento de primeira.

Veja Também 

Imagem de destaque

Aprenda a como lavar o cabelo corretamente no inverno

Imagem de destaque

10 perfumes masculinos para presentear no Dia dos Pais

Imagem de destaque

8 tênis de corrida de até R$600 que irão melhorar sua performance

Ícone Clube
Aproveite muitos descontos exclusivos. Confira os parceiros do Clube A Gazeta.
ACESSE AGORA

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

Clube A Gazeta

Clube A Gazeta Clube A Gazeta

Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e as melhores indicações para os leitores de A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Beleza Bem estar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Avião arremete durante tentativa de pouso no aeroporto de Vitória
Avião arremete no Aeroporto Vitória, vídeo viraliza e piloto elogia imagens
Sede da Secretaria de Estado da Educação (Sedu)
Sedu do ES abre seleção para contratar cuidadores temporários
Imagem de destaque
Os três destaques do plano de governo de Ricardo Ferraço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados