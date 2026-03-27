Falta de hidratação

Pés rachados: saiba o que causa e como tratar o problema

A pele do calcanhar possui características específicas que favorecem o surgimento das fissuras

Publicado em 27 de março de 2026 às 08:00

Pressão, falta de hidratação e até doenças podem estar por trás das fissuras nos calcanhares Crédito: Shutterstock

Comuns, especialmente em períodos de clima mais seco, os pés ressecados e com rachaduras são muitas vezes tratados apenas como um incômodo estético. Mas o problema pode indicar desde falta de cuidados básicos até condições de saúde que merecem atenção.

A dermatologista Priscila Passamani diz que a pele do calcanhar possui características específicas que favorecem o surgimento das fissuras. “A pele dessa região é naturalmente mais espessa e sofre muita pressão ao longo do dia. Quando há ressecamento, ela perde elasticidade e começa a formar áreas mais rígidas. Com o impacto ao caminhar, surgem as rachaduras”, explica.

Embora, na maioria dos casos, o quadro esteja relacionado à falta de hidratação, é importante observar a frequência e a profundidade das fissuras. “Quando são recorrentes ou não melhoram com cuidados básicos, é fundamental investigar. Elas podem estar associadas a dermatites, micoses, psoríase e até doenças sistêmicas, como diabetes”.

O tratamento exige mais do que soluções pontuais. “Hoje falamos em estratégias combinadas como a hidratação intensiva, a renovação da pele e a oclusão".

Priscila Passamani dá dicas para cuidar dos pés rachados Crédito: Divulgação Priscila Passamani

Cremes com ativos como ureia e ácido lático ajudam a afinar a pele espessada, enquanto a hidratação devolve elasticidade Priscila Passamani Dermatologista

Um dos principais erros, ainda comum, é recorrer a receitas caseiras. “Substâncias como limão ou vinagre podem irritar a pele, piorar a inflamação e até aprofundar as fissuras. Hoje temos opções seguras e eficazes de cremes, não faz sentido arriscar”, orienta.

O uso de lixas e pedra-pomes também deve ser feito com cautela. “Eles removem o excesso de pele, mas, em excesso, podem causar efeito rebote, deixando a pele ainda mais grossa”, diz Priscila.

Entre as recomendações práticas, a dermatologista destaca a importância da constância. “Hidratar diariamente e potencializar o cuidado à noite, com o uso de meias, faz muita diferença. A oclusão ajuda a manter a água na pele e aumenta a absorção do creme”. Além disso, ela reforça que alguns sinais merecem investigação médica. “Quando o ressecamento é persistente, pode estar relacionado a alterações hormonais, problemas na tireoide, deficiência nutricional ou doenças autoimunes”, completa.

Apesar de comum, o problema tem solução. “Com o cuidado adequado e contínuo, é totalmente possível recuperar a saúde da pele dos pés. Mas é importante entender que não se trata de um cuidado pontual, e sim de um processo”, conclui.

Veja produtos para tratar o problema

Uma seleção de produtos para cuidar do pés Crédito: Arte Guilherme Sillva

SA Creme Renovador para os Pés, de Cerave. Formulado com Ácido Hialurônico, Ácido Salicílico, Niacinamida, Glicerina, Fitoesfingosina e Colesterol é indicado para hidratar, apaziguar, esfoliar, suavizar a pele e ajudar restaurar a barreira cutânea protetora dos pés. Indicado para pele extremamente seca, áspera e irregular. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Creme Hidratante para Pés Urea Repair Plus, de Eucerin. Ideal para o cuidado com pés ressecados. Desenvolvido com 10% de Urea e Ceramidas, alivia por 48 horas os sintomas da pele seca. Suaviza o calcanhar ressecado e proporciona hidratação intensa e imediata. Possui rápida absorção, não gorduroso, sem fragrância. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Loção Deo Hidratante Aveia, da Skala. Com fórmula que combina manteiga de karité, glicerina e óleo de girassol, o produto atua na hidratação e na manutenção da elasticidade da pele. A presença do extrato de aveia contribui para o cuidado de áreas ressecadas, enquanto a vitamina E auxilia na proteção da pele contra o ressecamento. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Derma Multirrestaurador, de Bepantol. Ideal para áreas ressecadas como pés, calcanhares, cutículas e cotovelos. Com uma fórmula enriquecida com Dexpantenol, Lanolina e óleo de amêndoas doces, proporciona uma hidratação intensa e restaura profundamente a pele, protegendo-a do ressecamento. (COMPRE NA AMAZON)



Ureadin Podos, de Isdin. Conta com 10% de Uréia Isdin, tem textura gel de rápida absorção, reduz os sinais de ressecamento, melhora a circulação sanguínea e alivia a sensação de pés cansados em apenas três dias. Com alantoína, pantenol e manteiga de karité, que hidrata de forma intensa a região. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Bálsamo para os Pés, de Dove. Reúne cuidado intensivo para pés ultra ressecados em uma fórmula concentrada que reduz aspereza e rigidez, devolvendo maciez e conforto imediato. Com ácido hialurônico, colágeno vegano, niacinamida e cera de carnaúba, nutre profundamente, fortalece a barreira cutânea e ajuda a reter a hidratação. (COMPRE NO MERCAOD LIVRE)



Creme Suavizante para os Pés, de Mavala. Contém alantoína e colágeno marinho, que previnem rachaduras e o ressecamento da pele. Ele restaura a elasticidade e maciez da epiderme, e, portanto, a torna mais resistente. (COMPRE NA AMAZON)



Creme Intensivo para Rachaduras, da Labotrat. Contém ureia e ácido lático. Combate asperezas e rachaduras, repõe a umidade, regenera, nutre e amacia.



Máscara Esfoliante para Calcanhares, de Kiss New York. Remove peles mortas, asperezas e calosidades, deixando os pés mais macios e renovados. Sua fórmula com ácidos lático, salicílico e glicólico promove a esfoliação, enquanto o extrato de abacaxi e hortelã acalma a pele.



Creme Hidratante Queratolitico para os Pés, da Avatim. Ideal para tratar casos severos de aspereza, especialmente nos calcanhares, é formulado com queratina e manteiga de cupuaçu, que proporcionam uma hidratação intensa e eficaz. O ácido salicílico, também presente na composição, promove uma esfoliação química, ou seja, não há necessidade de fricção. A ação do ácido salicílico ajuda a remover as células mortas da pele, deixando-a com um aspecto mais saudável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



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