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Vitória recebe corrida da Petrobras neste fim de semana

Prova faz parte do Desafio Energia Petrobras Caminhada e Corrida de Rua

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 16:08

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

11 mai 2026 às 16:08
Vitória recebe o Desafio Energia Petrobras e reforça vocação para o esporte ao ar livre
Norte Marketing Esportivo

O Desafio Energia Petrobras Caminhada e Corrida de Rua, acontece em Vitória, no dia 17 de maio. A prova oferece opções para diferentes perfis de participantes: 3 km de caminhada, ideal para quem busca uma atividade leve e participativa, além das corridas de 5 km e 10 km, voltadas tanto para iniciantes quanto para corredores mais experientes.   


A proposta do evento é incentivar um estilo de vida ativo e saudável, além de aproximar as pessoas do universo das corridas de rua e estimular a prática esportiva como ferramenta de bem-estar e integração social. Mais do que uma competição, o Desafio Energia Petrobras se apresenta como um convite para que amigos, famílias e atletas compartilhem momentos de superação e celebração do movimento. 


"Para a Petrobras, apoiar iniciativas como essa é valorizar a energia que move o país e promover bem-estar e integração por meio do esporte. É uma forma de estimular hábitos saudáveis e celebrar a força do esporte como experiência coletiva", afirma a gerente de Patrocínio e Eventos da Petrobras, Alessandra Teixeira.  


 Para garantir uma experiência mais organizada e confortável para todos, os participantes serão distribuídos em pelotões de largada, definidos de acordo com o ritmo médio de corrida registrado nos últimos 12 meses, são eles:   


  • Quênia – ritmo abaixo de 5’00” min/km  
  • Azul – de 5’01” a 6’10” min/km  
  • Verde – de 6’11” a 7’55” min/km  
  • Branco – acima de 7’56” min/km  
  • Petrobras – caminhada 3 km  

Serviço


Data: 17/05/2026   

Local:  Camburi (Av. Dante Michelini, 5 - Jardim da Penha, Vitória - Estacionamento K3 - Praia de Camburi) 

Distâncias: 3km caminhada (Não há limite de idade para participação) / 5km corrida de rua (com 16 anos completos ou mais) e 10km corrida de rua (acima de 18 anos). Os menores de 18 anos só poderão participar com prévia autorização por escrito dos pais ou do responsável legal.

Inscrições: site

Horário da largada: Corrida 5k e 10K: 06h30 / Caminhada 3k: 08h30  

Valor do Kit: consulte as opções de kits no site do evento   

Retirada do Kit: Dias 15 e16 de maio, a partir das 10h, no Shopping Vitória - Piso 2 – ao lado da Casa Bauducco -  (Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória - ES

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