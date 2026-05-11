Vitória recebe corrida da Petrobras neste fim de semana

O Desafio Energia Petrobras Caminhada e Corrida de Rua, acontece em Vitória, no dia 17 de maio. A prova oferece opções para diferentes perfis de participantes: 3 km de caminhada, ideal para quem busca uma atividade leve e participativa, além das corridas de 5 km e 10 km, voltadas tanto para iniciantes quanto para corredores mais experientes.
A proposta do evento é incentivar um estilo de vida ativo e saudável, além de aproximar as pessoas do universo das corridas de rua e estimular a prática esportiva como ferramenta de bem-estar e integração social. Mais do que uma competição, o Desafio Energia Petrobras se apresenta como um convite para que amigos, famílias e atletas compartilhem momentos de superação e celebração do movimento.
"Para a Petrobras, apoiar iniciativas como essa é valorizar a energia que move o país e promover bem-estar e integração por meio do esporte. É uma forma de estimular hábitos saudáveis e celebrar a força do esporte como experiência coletiva", afirma a gerente de Patrocínio e Eventos da Petrobras, Alessandra Teixeira.
Para garantir uma experiência mais organizada e confortável para todos, os participantes serão distribuídos em pelotões de largada, definidos de acordo com o ritmo médio de corrida registrado nos últimos 12 meses, são eles:
- Quênia – ritmo abaixo de 5’00” min/km
- Azul – de 5’01” a 6’10” min/km
- Verde – de 6’11” a 7’55” min/km
- Branco – acima de 7’56” min/km
- Petrobras – caminhada 3 km
Serviço
Data: 17/05/2026
Local: Camburi (Av. Dante Michelini, 5 - Jardim da Penha, Vitória - Estacionamento K3 - Praia de Camburi)
Distâncias: 3km caminhada (Não há limite de idade para participação) / 5km corrida de rua (com 16 anos completos ou mais) e 10km corrida de rua (acima de 18 anos). Os menores de 18 anos só poderão participar com prévia autorização por escrito dos pais ou do responsável legal.
Inscrições: site
Horário da largada: Corrida 5k e 10K: 06h30 / Caminhada 3k: 08h30
Valor do Kit: consulte as opções de kits no site do evento
Retirada do Kit: Dias 15 e16 de maio, a partir das 10h, no Shopping Vitória - Piso 2 – ao lado da Casa Bauducco - (Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória - ES