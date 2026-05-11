Vitória recebe corrida da Petrobras neste fim de semana

O Desafio Energia Petrobras Caminhada e Corrida de Rua, acontece em Vitória, no dia 17 de maio. A prova oferece opções para diferentes perfis de participantes: 3 km de caminhada, ideal para quem busca uma atividade leve e participativa, além das corridas de 5 km e 10 km, voltadas tanto para iniciantes quanto para corredores mais experientes.





A proposta do evento é incentivar um estilo de vida ativo e saudável, além de aproximar as pessoas do universo das corridas de rua e estimular a prática esportiva como ferramenta de bem-estar e integração social. Mais do que uma competição, o Desafio Energia Petrobras se apresenta como um convite para que amigos, famílias e atletas compartilhem momentos de superação e celebração do movimento.





"Para a Petrobras, apoiar iniciativas como essa é valorizar a energia que move o país e promover bem-estar e integração por meio do esporte. É uma forma de estimular hábitos saudáveis e celebrar a força do esporte como experiência coletiva", afirma a gerente de Patrocínio e Eventos da Petrobras, Alessandra Teixeira.





Para garantir uma experiência mais organizada e confortável para todos, os participantes serão distribuídos em pelotões de largada, definidos de acordo com o ritmo médio de corrida registrado nos últimos 12 meses, são eles:





Quênia – ritmo abaixo de 5’00” min/km

Azul – de 5’01” a 6’10” min/km

Verde – de 6’11” a 7’55” min/km

Branco – acima de 7’56” min/km

Petrobras – caminhada 3 km



