Cadelinha foge em Jardim da Penha e tutora pede ajuda para encontrá-la

Uma moradora do bairro Jardim da Penha, em Vitória, pede ajuda para encontrar a cadela de estimação, que fugiu de casa na manhã desta segunda-feira (11). Segundo a tutora, Rosemeire dos Santos, o animal tem medo de desconhecidos e se assustou com o novo profissional de banho e tosa que foi buscá-la. Ela e o funcionário tentaram impedir a fuga, porém a cachorra que atende por Mel não foi encontrada.





A tutora, que é professora do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), contou que adotou a cachorrinha por meio de um projeto de uma amiga no município de Alegre, que resgatava animais. Mel se encontrava há dois anos nas ruas, sendo ameaçada de morte pelos moradores da região.





Ela contou ainda que, devido ao tempo nas ruas, Mel desenvolveu traumas e, por isso, fugiu ao não reconhecer o novo responsável pelo banho. Rosimere acredita que ela possa estar perto dos bairros Mata da Praia, República e Jardim da Penha. A tutora pede que entrem em contato pelo número (27) 98167-4581, caso localizem a cadelinha.