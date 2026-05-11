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Derrotado, João Fonseca se queixa do comportamento da torcida brasileira

Tenista perdeu duelo contra Hamad Medjedovic, em Roma

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 18:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mai 2026 às 18:08
João Fonseca
Clive Brunskill/Getty Images
João Fonseca criticou o comportamento de parte do público em sua derrota para o sérvio Hamad Medjedovic, no sábado (9), no Masters 1000 de Roma. A partida foi marcada por paralisações devido ao barulho feito por torcedores brasileiros, especialmente entre os saques dos jogadores.
"Foram muitas paradas. Não vou dizer que foi essa a razão de eu ter perdido, não foi, mas a torcida realmente importa. Eu acho que a torcida brasileira às vezes pensa que é um jogo de futebol", afirmou o carioca de 19 anos à ESPN.
Medjedovic se mostrou bastante irritado com o ruído e passou a adotar uma atitude hostil em relação ao público. Quando fechou a partida em 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/1), o sérvio pediu silêncio e fez um gesto de "boa noite".
"Não é só que atrapalha o adversário, também me atrapalha", disse Fonseca. "Eu adoro a torcida, mas acho que tem que ter um pouco de limite, um pouco de respeito. É só um questionamento, mas continuo amando jogar com a torcida."
Já se tornou célebre no circuito o grito "Joãããão Fonseca" em apoio ao brasileiro. Ela não foi suficiente para evitar a terceira derrota seguida do jovem, que vivia boa fase até as quedas consecutivas em Munique, Madri e Roma.
O carioca terá a semana livre para treinamentos antes do ATP 500 de Hamburgo. A competição na Alemanha será a última na sequência em quadras de saibro que antecede o Aberto da França, tradicional torneio da série Grand Slam realizado no complexo de Roland Garros, em Paris.

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