Certidão de nascimento digital pode ser usada para embarque em voos nacionais

Viajar com crianças em voos dentro do Brasil vai ficar mais prático. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) emitiu ofício para que todas as companhias aéreas aceitem as certidões de nascimento digitais como documentos válidos no momento do embarque de menores de 12 anos em viagens domésticas.





O ofício foi enviado às companhias Azul, Gol e Latam após relatos de passageiros que enfrentaram dificuldades e até enfrentaram recusas da documentação de menores de 12 anos nos aeroportos. A medida visa padronizar os procedimentos operacionais em todo o país e eliminar as divergências de interpretação por parte dos funcionários das companhias.





Segundo a Anac, a orientação já deve ser repassada às equipes de solo, garantindo que o documento digital, que possui a mesma validade jurídica da versão em papel impressa pelos cartórios, seja reconhecido sem constrangimentos.



