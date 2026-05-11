Morre 2ª vítima de explosão em alojamento de trabalhadores em Vila Valério

Morreu nesta segunda-feira (11) Ilmar Gama, de 31 anos, vítima da explosão em um alojamento de trabalhadores no distrito de Jurama, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Ele teve 90% do corpo queimado e estava internado e intubado desde a última terça-feira (5).





Ilmar e outros três homens estavam dentro da residência no momento da explosão. A casa, localizada em uma fazenda, era utilizada para abrigar trabalhadores rurais. Todas as vítimas são naturais do povoado de Curral Novo, em Barra, no Oeste da Bahia, e haviam viajado ao Espírito Santo para trabalhar na colheita do café.





A primeira morte confirmada foi a de Gildeson Gama Leite, de 30 anos, na última quinta-feira (7). Ele teve entre 72% e 80% do corpo queimado. As outras duas vítimas permanecem internadas no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Segundo o último boletim médico, Milton Neves, de 48 anos, teve 90% do corpo atingido, enquanto Aldino Alves Almeida, de 28 anos, sofreu queimaduras em 60% do corpo.





A causa da explosão ainda é investigada. A Prefeitura de Vila Valério informou que a principal suspeita é de vazamento de gás, enquanto a administração da fazenda trabalha com a hipótese de um curto-circuito em uma tomada onde um celular estaria carregando.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o laudo técnico deve ser concluído em até 20 dias, contados a partir da perícia realizada na quarta-feira (6).