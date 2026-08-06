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Língua branca: quando é preciso procurar um dentista?

Alteração pode estar relacionada a acúmulo de bactérias, má higiene bucal e até problemas de saúde

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 17:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 ago 2026 às 17:14
Nem toda língua branca é motivo para preocupação, mas alterações persistentes devem ser investigadas (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Nem toda língua branca é motivo para preocupação, mas alterações persistentes devem ser investigadas Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

A aparência da língua pode dizer muito sobre a saúde bucal e até sobre o funcionamento do organismo. Uma das alterações que mais despertam dúvidas é a presença de uma camada esbranquiçada na superfície dela. Embora, na maioria das vezes, a condição esteja relacionada ao acúmulo de resíduos e bactérias, em alguns casos ela pode indicar problemas que exigem avaliação profissional.

Segundo Isabelle Schalch de Oliveira Campos, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, a língua branca nem sempre representa uma doença, mas merece atenção quando persiste por muitos dias ou vem acompanhada de outros sintomas.

“A língua possui pequenas estruturas chamadas papilas, que podem acumular restos de alimentos, células mortas e bactérias. Quando a higiene bucal não é realizada adequadamente, esse material se deposita na superfície da língua, deixando-a com aspecto esbranquiçado”, explica.

Em muitos casos, a língua branca está relacionada apenas ao acúmulo de biofilme bacteriano e pode ser facilmente revertida com a higienização adequada. No entanto, quando a alteração persiste ou apresenta outras características associadas, é importante investigar possíveis causas sistêmicas ou infecciosas.

Causas da língua branca

A língua branca pode surgir por diferentes motivos. Entre os mais comuns, estão:

  • Higiene bucal inadequada;
  • Boca seca e baixa ingestão de água;
  • Tabagismo;
  • Consumo excessivo de bebidas alcoólicas;
  • Uso de determinados medicamentos;
  • Infecções fúngicas, como a candidíase oral;
  • Respiração bucal;
  • Febre recente;
  • Uso prolongado de antibióticos;
  • Deficiências nutricionais (ferro, vitamina B12 e ácido fólico);
  • Estresse e queda da imunidade;
  • Alterações no sistema imunológico.

Além da mudança na coloração, algumas pessoas podem apresentar mau hálito, mudança no paladar e sensação de desconforto na boca.

Alterações persistentes na língua merecem atenção profissional (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)
Alterações persistentes na língua merecem atenção profissional Crédito: Imagem: hedgehog94 | Shutterstock

Quando é preciso procurar um dentista?

Embora a alteração seja geralmente temporária, alguns sinais merecem atenção. Isabelle Schalch de Oliveira Campos recomenda buscar avaliação odontológica quando:

  • A língua branca persistir por mais de duas semanas;
  • Houver dor, ardência ou dificuldade para engolir;
  • Surgirem feridas ou manchas que não desaparecem;
  • A alteração vier acompanhada de sangramentos ou outros sintomas na boca;
  • A higienização adequada não for suficiente para resolver o problema.

“Nem toda língua branca é motivo para preocupação, mas alterações persistentes devem ser investigadas. Em alguns casos, elas podem indicar infecções ou outras condições que necessitam de tratamento específico”, destaca.

Quando a mancha branca não sai ao raspar ou permanece por um longo período, é fundamental procurar avaliação odontológica, pois algumas lesões brancas podem representar alterações potencialmente malignas e necessitam de diagnóstico precoce.

Prevenindo a língua branca

A prevenção inclui hábitos simples do dia a dia, como escovar os dentes após as refeições, utilizar fio dental, manter uma boa hidratação e não esquecer da limpeza da língua durante a higiene bucal.

“Muitas pessoas acreditam que a higiene bucal se resume aos dentes, mas a língua também merece atenção diária. Observar alterações na sua aparência pode ser um importante indicador da saúde da boca e até mesmo do organismo como um todo”, finaliza a coordenadora.

Por Priscila Dezidério

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