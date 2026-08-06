Língua branca: quando é preciso procurar um dentista?

A aparência da língua pode dizer muito sobre a saúde bucal e até sobre o funcionamento do organismo. Uma das alterações que mais despertam dúvidas é a presença de uma camada esbranquiçada na superfície dela. Embora, na maioria das vezes, a condição esteja relacionada ao acúmulo de resíduos e bactérias, em alguns casos ela pode indicar problemas que exigem avaliação profissional.