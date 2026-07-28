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Dicas de inverno

Aprenda a como lavar o cabelo corretamente no inverno

Sabe como lavar o cabelo de forma correta na estação de inverno? Entenda os benefícios e malefícios de algumas ações que costumam ser tomadas neste clima

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 17:43

Públicado em 

28 jul 2026 às 17:43
Clube A Gazeta

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Aprenda a lavar o cabelo no inverno sem danificá-lo. Fonte: Canva

Com a queda das temperaturas, é comum trocar banhos rápidos e frios por banhos longos e quentes, além de diminuir a frequência das lavagens do cabelo. Embora esses hábitos pareçam inofensivos, eles podem causar ressecamento dos fios, aumento da oleosidade no couro cabeludo e até favorecer problemas como caspa e quebra capilar.

Existem várias recomendações de que alguns cuidados simples sejam incorporados à rotina durante o inverno para manter o cabelo saudável, hidratado e protegido dos efeitos da estação. Então, separamos uma lista de medidas que devem ser tomadas para lavar o cabelo nesta estação de inverno.

Priorize a água morna

A água muito quente remove a camada de oleosidade natural responsável por proteger o couro cabeludo e os fios. Como consequência, o cabelo pode ficar mais ressecado, opaco e com frizz, enquanto o couro cabeludo tende a produzir ainda mais óleo como forma de compensação. Com isso, busque optar pela água morna sempre que possível.

Utilize produtos adequados ao seu tipo de cabelo

Escolher um shampoo compatível com as características dos fios faz diferença na limpeza e na saúde capilar. Durante a lavagem, o couro cabeludo deve ser massageado delicadamente com as pontas dos dedos, sem o uso das unhas. Já o condicionador deve ser aplicado apenas no comprimento e nas pontas, evitando a raiz.

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Frequência de lavagem

A necessidade de lavar os cabelos varia de acordo com o tipo de fio e a oleosidade do couro cabeludo. Por exemplo, pessoas com cabelos oleosos podem precisar de lavagens diárias ou em dias alternados, enquanto fios secos, cacheados e crespos costumam exigir intervalos maiores. O mais importante é não deixar de higienizar o couro cabeludo por longos períodos.

Secar bem os fios

Depois da lavagem, retire o excesso de água com uma toalha, pressionando suavemente os fios, sem esfregar. Se for necessário, pode utilizar um secador, mas de preferência, em temperatura morna. E lembre-se, dormir com o cabelo úmido ou sair de casa com os fios molhados pode favorecer a proliferação de fungos no couro cabeludo e aumentar o risco de quebra, então secar o cabelo antes de sair no inverno é uma forma de evitar uma tragédia.

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Mantenha a hidratação em dia

O clima frio e o uso frequente de secadores podem deixar os cabelos mais ressecados. Para evitar esse problema, incluir uma máscara de hidratação na rotina pelo menos uma vez por semana é muito bem visto. Pois esse cuidado ajuda a preservar a maciez, o brilho e a resistência dos fios.

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Evite exageros na rotina capilar

O excesso de calor e de produtos finalizadores também podem prejudicar a saúde capilar durante o inverno. Então, o equilíbrio entre limpeza, hidratação e proteção é a melhor estratégia para manter os fios bonitos e o couro cabeludo saudável ao longo da estação.

Afinal, como lavar o cabelo corretamente no inverno e evitar danos aos fios?

De forma mais direta, manter os cabelos saudáveis durante o inverno depende de alguns cuidados simples, como: buscar preferir lavar os fios com água morna, utilizar produtos adequados ao seu tipo de cabelo, respeitar a frequência ideal de lavagem e secar bem os fios antes de dormir ou sair de casa.


Além disso, é sempre bom fazer hidratações semanais e evitar o excesso de água quente e de finalizadores no cabelo. Com essas medidas, é possível prevenir o ressecamento, controlar a oleosidade e manter o cabelo bonito e protegido durante toda a estação.

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