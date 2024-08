Secador, chapinha e escova rotativa: veja itens indicados para modelar seus cabelos

Conheça modelos selecionados para destacar o brilho e a leveza dos seus fios. . Crédito: Divulgação

O cabelo de uma pessoa é o símbolo de sua personalidade e estilo. Os fios têm grandes impactos na autoestima e na autoimagem, principalmente dentro da rotina. Por isso, cuidar das madeixas é essencial não só para manter um visual impecável, como também para promover o bem-estar e a confiança pessoal.

Nesse contexto, três ferramentas se destacam: o secador, a chapinha e a escova rotativa, cada uma com suas características e benefícios específicos. Assim, vamos explorar essas opções e te ajudar a escolher a mais adequada para você.

Veja dicas, informações e indicações úteis para escolher o melhor secador. Crédito: Divulgação.

Quando usar secadores de cabelo?

Os secadores de cabelo são essenciais para a secagem rápida e para a criação de diferentes estilos. Nesse sentido, são usados também para redução do frizz, efeito mais suave e brilhante, fixação de produtos e até para gerar um volume extra.

Qual a potência ideal de um secador?

A potência do secador determina a rapidez com que ele seca os cabelos. Secadores com potência entre 1800W e 2000W são ideais para uso doméstico, proporcionando uma secagem eficiente sem causar danos excessivos aos fios.

Recomendações de secadores

Secador Taiff Tourmaline 2100W 127V

Conheça um dos modelos de secadores queridinhos do mercado. Crédito: Divulgação

Um queridinho renovado do mercado de secadores, este modelo traz uma ótima potência de 2100w, que garante uma secagem rápida e eficiente. Além disso, ele é leve, prático, tem fio de 3 m que permite mais mobilidade e ainda conta com tecnologia de íons negativos e de turmalina, que sela a cutícula dos fios e traz brilho intenso, e de jato de ar frio, que fixa a modelagem e diminui o frizz.

Em comentários, os consumidores destacam sua qualidade: "O meu último secador da Taiff fez 10 anos, infelizmente queimou. Não me vejo usando outra marca, ele é ótimo. Sobre este modelo, é lindo, material de ótima qualidade, ótimos botões, ruído reduzido referente ao anterior que eu tinha, leve, manuseio fácil e muito potente. Estou bem feliz com a compra!", diz Amanda Silva, na página do produto.

Philco Secador de Cabelos, Preto/Dourado, 127V

Tenha mais versatilidade na sua rotina. Crédito: Divulgação

Esta é uma opção ainda mais versátil em relação a anterior. Também com alta potência de 2100 w, além de oferecer uma secagem rápida com efeito de brilho e maciez, conta ainda com 2 velocidades distintas e 3 temperaturas, possibilitando 6 combinações diferentes para melhor se adaptar à sua necessidade.

Apesar de ter um cordão menor que o anterior, de 1,9m, ainda é o suficiente para garantir uma boa mobilidade durante o processo de secagem. Outro ponto importante é o fato de quem vem com dois bocais: o difusor, que distribui o ar de forma homogênea sem tirar o formato natural das madeixas (muito utilizado para valorizar os cachos), e o concentrador, que facilita e agiliza a modelagem.

Secador de Cabelos Mondial, Black Rose Turbo, 220V, 1900W

Utilize um secador leve e mais silencioso. Crédito: Divulgação

Esta é uma opção que se destaca pela sua leveza (contando com peso de 585g, quase metade do primeiro da lista, que tem 1,073 kg) e design inovador. Ele oferece ainda um bocal direcionador para mais precisão, jato de ar frio, 3 temperaturas e 2 velocidades, além de tecnologia tourmaline íon, para um cabelo mais brilhante e sem frizz.

Mesmo sua potência de 1900w sendo um pouco menor do que os outros da lista, ela ainda se destaca entre os secadores com um secagem rápida. Além disso, é um dos itens mais silenciosos da categoria.

Entenda sobre os modelos de chapinha em alta. Crédito: Divulgação

Quando usar as chapinhas?

As chapinhas, ou pranchas alisadoras, são ideais para alisar os cabelos e criar ondas e cachos. Elas utilizam placas aquecidas para moldar os fios, proporcionando um acabamento liso e brilhante.

Qual material de chapinha é melhor?

Placas de cerâmica, turmalina e titânio são as mais recomendadas. Cerâmica distribui o calor uniformemente, turmalina reduz o frizz e o titânio aquece rapidamente e mantém a temperatura estável.

Qual a temperatura ideal para alisar os cabelos?

Para cabelos finos, use temperaturas entre 150°C e 170°C. Para cabelos normais, entre 180°C e 200°C, e para cabelos grossos ou cacheados, de 210°C a 230°C.

Melhores chapinhas para cabelo

Prancha Alisadora, Mondial, Golden Rose/Preto, 45W, Bivolt - P-20

Aproveite uma prancha alisadora prática e avançada. Crédito: Divulgação

Nesta chapinha, temos que a tecnologia utilizada nos secadores, a tourmaline íon, também é aplicada aqui, para um resultado mais brilhante e sem frizz. Ela tem um aquecimento rápido e homogêneo, uma boa potência (de 45w), controle de temperatura que chega à 220ºC, trava de segurança para evitar queimaduras e é bivolt, para uma maior praticidade. Além disso, tem como diferencial seu cabo giratório 360ºC, que evita que o fio se enrole e facilita o manuseio.

Na página do produto, a consumidora Scarlett salienta: "Chegou rápido e esquenta bem. Valeu a pena o investimento, uma prancha boa para o dia a dia."

Prancha, Titanium blue, 35w, Azul, Bivolt, Britânia

Encontre uma chapinha leve com bom custo-benefício. Crédito: Divulgação

Essa é uma chapinha leve e compacta, que esquenta rápido e traz mais facilidade e agilidade para o seu dia a dia. Assim como a anterior, ela chega até 220ºC e possui uma trava de segurança, para te proteger de quaisquer eventuais acidentes. Ela tem uma alta performance e um ótimo custo-benefício, além de possibilitar um melhor desempenho com menos esforço por conta de sua potência (de 35w) e peso.



Prancha de Cabelo Ultra Fina Valerie's Hair VH2209 - Bivolt

Tenha uma chapinha profissional ideal para cabelos curtos. Crédito: Divulgação

Essa prancha é considerada a mais fina do mundo, se destacando também por seus materiais de alta qualidade. Com placas de titânio, cabo giratório, aquecimento ultra rápido e controle de temperatura que chega a 230ºC (a maior da lista de pranchas), ela entrega tecnologia, praticidade e rapidez. Muito indicada para uma maior precisão e para barbas, raízes e cabelos curtos.

Nesse sentido, a consumidora Tati destaca sua experiência "Maravilhosa! Dá pra fazer cachos e ondas em cabelos bem curtos! Esquenta rápido, mantém a temperatura e é super leve! Agiliza muito e facilita progressiva em cabelos pequenos! Recomendo!".

O que é uma escova rotativa?

As escovas rotativas são aquelas que combinam o poder do secador com a funcionalidade de uma escova, permitindo secar e modelar os cabelos ao mesmo tempo. Elas são ideais para criar volume e ondas naturais, com mais facilidade e praticidade.

Para que tipos de cabelo a escova rotativa é mais indicada?

As escovas rotativas são ideais para cabelos de comprimento médio a longo e funcionam bem em cabelos lisos a levemente ondulados. Para cabelos muito cacheados ou crespos, pode ser necessário alisar previamente com uma chapinha ou secador.

Indicações de escovas rotativas em alta

Escova Rotativa Mondial ER-10 1200W, Rose/Preto 127V

Conheça equipamentos para agilizar seu dia de cuidados com os cabelos. Crédito: Divulgação

Transforme sua rotina de beleza com a Escova Rotativa Mondial ER-10. Equipada com 1200W de potência e revestimento cerâmico com Tourmaline, esta escova 5 em 1 seca, alisa e modela, define e finaliza seus cabelos enquanto protege cada fio. A tecnologia de íons reduz o frizz, deixando seu cabelo macio e brilhante. Com três ajustes de temperatura e um cabo giratório 360°, ela oferece versatilidade e conforto para criar o penteado perfeito com facilidade.

Nas avaliações do produto, Neylle Sanches pontua: "Muito útil. Potente. Meu cabelo é grande porém fino. Achei excelente."

Escova Rotativa PHILCO Beauty Shine Rosa 1100W PEC07R 220V

Tenha uma escova rotativa e encontre versatilidade. Crédito: Divulgação

Descubra o poder da Escova Rotativa Philco Beauty Shine PEC07R e dê vida nova ao seu cabelo. Com 1100W de potência e duas opções de velocidade, esta ferramenta multifuncional não só seca e alisa, mas também adiciona volume e brilho em minutos. Seu design prático permite o uso em cabelos secos, úmidos ou molhados, tornando-a a escolha ideal para todos os tipos de cabelo. A funcionalidade de giro horário e anti-horário garante um acabamento impecável e personalizado.

Escova Secadora Cadence 4 em 1 - ESC 710, Cinza/Preto Bivolt

Aproveite uma escova secadora em alta. Crédito: Divulgação

A Escova Secadora Cadence 4 em 1 - ESC 710 é a solução completa para o cuidado do seu cabelo. Combinando 1200W de potência e tecnologia de íons de turmalina, ela seca, alisa, modela e escova enquanto mantém a hidratação natural dos fios. As cerdas duplas facilitam a modelagem, e as três temperaturas oferecem controle total para diferentes estilos. O design ergonômico e a alça para pendurar proporcionam conveniência e facilidade de uso, tornando-a uma aliada indispensável na sua rotina de beleza.

Faça cachos perfeitos com o babyliss

O babyliss é a ferramenta ideal para quem deseja criar cachos e um efeito ondulado de maneira rápida e eficaz. Disponível em diferentes diâmetros, ele permite criar desde cachos bem definidos até ondas mais soltas e naturais.

Qual diâmetro do babyliss é ideal?

O diâmetro define o tipo de cacho. Para cachos mais apertados, opte por diâmetros menores (19mm a 25mm). Para ondas mais soltas e naturais, diâmetros maiores (32mm a 38mm) são os mais indicados.

Como evitar que os cachos desmanchem muito rápido?

Utilize um spray fixador antes e depois de fazer os cachos. Evite tocar nos cachos enquanto ainda estão quentes, permitindo que esfriem completamente antes de soltá-los.

Quais são as melhores babyliss?

Modelador 1 Curves Taiff Bivolt Preto

Veja um dos babyliss mais comprados e bem avaliados. Crédito: Divulgação

Defina seu estilo com o Modelador 1 Curves da Taiff. Seja qual for o tipo de cacho que você deseja, este modelador com temperatura de 210ºC e revestimento de cerâmica oferece proteção e brilho aos fios. Seu design moderno e ergonômico inclui um bico que protege do calor e um apoio de pinça para facilitar o manuseio. Com cabo giratório de 3 metros e bivolt automático, ele combina mobilidade e praticidade para um styling perfeito.

Ana Luísa, consumidora do produto, avalia "Achei o produto com um preço justo diante toda essa qualidade, perfeito, recompraria com certeza."

Modelador de Cachos Mondial Preto/Vermelho 55W Bivolt - EM-12

Modele rapidamente seu cabelo. Crédito: Divulgação

O Modelador de Cachos Mondial EM-12 é a ferramenta ideal para criar cachos largos e naturais graças ao seu tubo de 25mm. Com revestimento cerâmico, ele distribui o calor de maneira uniforme, mantendo a saúde dos seus cabelos. A temperatura constante de 210°C permite uma modelagem rápida, enquanto o suporte de apoio adiciona uma camada extra de segurança. Além disso, é bivolt, proporcionando flexibilidade para usá-lo em qualquer lugar.

Modelador ceramic nano tourmaline new 25mm bivolt gama italy

Faça cachos impecáveis. Crédito: Divulgação

Crie cachos perfeitos com o Modelador Ceramic Nano Tourmaline da Gama Italy. Este modelador de 25mm alcança até 220°C e possui um tubo revestido com nano partículas de turmalina, garantindo uma distribuição uniforme do calor e proteção aos fios. Com uma ponta refrigerada e cabo giratório de 2 metros, oferece conforto e segurança durante o uso. Seu design ergonômico e a luz indicadora de funcionamento tornam a modelagem uma tarefa simples e eficaz.

Como proteger os fios das altas temperaturas?

01 Use protetor térmico Sempre aplique um protetor térmico antes de usar qualquer ferramenta de calor. Ele cria uma barreira que protege os fios dos danos causados pelas altas temperaturas. 02 Controle a temperatura Utilize os itens na temperatura adequada para o seu tipo de cabelo. Evite temperaturas muito altas, especialmente em cabelos finos ou danificados. 03 Mantenha os fios hidratados Hidratação regular ajuda a manter os fios saudáveis e resistentes ao calor. Use máscaras hidratantes semanalmente e óleos capilares para selar a umidade, assim como reparadores de pontas. 04 Nunca utilize chapinha, secador ou escova com o cabelo encharcado Quando lavamos o cabelo, os fios molhados ainda têm as suas cutículas abertas, de forma que ficam mais suscetíveis a possíveis danos. Dessa forma, ao aquecer diretamente o cabelo molhado, os fios ficam fragilizados.

Quais são os protetores térmicos mais indicados?

Revlon Professional Uniq One all in one hair treatment 150ml Leave-in 10 em 1

Conheça um leave-in 10 em 1. Crédito: Divulgação

O Revlon Professional Uniq One All In One é um leave-in multifuncional que oferece 10 benefícios em um único produto. Com uma fórmula vegana e indicada para adultos, ele é perfeito para quem busca praticidade e eficiência nos cuidados capilares.

Ideal para tratar cabelos quimicamente tratados, esse leave-in repara extremidades divididas e oferece controle de danos, deixando os fios mais saudáveis e protegidos. A embalagem prática de 150ml torna-o ideal para o uso diário, proporcionando resultados visíveis desde a primeira aplicação.

ELSÉVE Óleo Capilar L'Oréal Paris Elseve Óleo Extraordinário 100Ml - Leave In Anti Frizz Protetor Térmico

Proteja o seu cabelo e evite o frizz. Crédito: Divulgação

O Óleo Extraordinário Elseve de L'Oréal Paris é um tratamento capilar versátil, indicado para todos os tipos de cabelo. Este leave-in transforma e nutre profundamente os fios, oferecendo proteção térmica e controle de frizz. Sua fórmula leve e não gordurosa, composta por 6 óleos de flores preciosas, penetra nas fibras capilares, promovendo hidratação intensa, maciez e brilho instantâneo.

Além disso, o óleo protege contra o calor da chapinha até 230 graus, sem pesar nos cabelos. Pode ser usado tanto em cabelos molhados quanto secos, facilitando o processo de escovação e proporcionando um acabamento impecável. Basta aplicar de 3 a 4 pressões em todo o cabelo para obter resultados profissionais.

Lola Cosmetics - Argan Oil, 50 ml

Encontre praticidade no cuidado diário do seu cabelo. Crédito: Divulgação

O Argan Oil da Lola Cosmetics é um óleo capilar de alta performance, projetado para proporcionar uma finalização perfeita com proteção térmica. Ideal para quem busca praticidade e eficácia, este óleo deve ser aplicado em pequena quantidade nos fios, distribuindo uniformemente para um acabamento impecável. Sua fórmula rica em nutrientes protege os cabelos contra danos causados pelo calor, enquanto deixa os fios com brilho e maciez.

Secadores, chapinhas e escovas rotativas são ferramentas indispensáveis para quem deseja modelar os cabelos em casa. Entender as características e funcionalidades de cada um desses aparelhos é essencial para escolher o que melhor atende às suas necessidades e obter os melhores resultados. Invista em produtos de qualidade, siga as dicas de uso e aproveite para transformar seus fios com praticidade e estilo.

