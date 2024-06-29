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Orientações simples

5 dicas para lavar o cabelo em casa e ter o resultado de salão

A escolha adequada dos produtos e a maneira correta de aplicá-los são fundamentais para evitar problemas como oleosidade excessiva, caspa e até mesmo queda capilar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

29 jun 2024 às 09:00

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Alguns cuidados com a lavagem ajudam a deixar o cabelo mais bonito  Crédito: Prostock-studio | Shutterstock
Lavar o cabelo em casa é uma prática comum que, com algumas orientações simples, pode se transformar em um verdadeiro ritual de beleza, resultando em fios saudáveis e brilhantes. A escolha adequada dos produtos e a maneira correta de aplicá-los são fundamentais para evitar problemas como oleosidade excessiva, caspa e até mesmo queda capilar.
É totalmente possível alcançar resultados dignos de salão no conforto do lar.  Basta seguir alguns cuidados essenciais que fazem toda a diferença no resultado. Veja! 

1. Shampoo no couro cabeludo

Ao aplicar o shampoo, o indicado é concentrar no couro cabeludo, pois esse é o local em que se acumulam as impurezas e o excesso de oleosidade. O ideal é massagear com as pontas dos dedos para estimular a circulação sanguínea e garantir uma limpeza mais profunda, mas sem agredir os fios. Essa técnica não só remove as impurezas de forma eficaz, mas também promove um ambiente saudável para o crescimento do cabelo.

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2. Alternância de máscaras

É essencial alternar o uso de máscaras de tratamento para assegurar uma hidratação completa. Essa prática é eficaz para suprir todas as demandas dos fios , incluindo hidratação, reconstrução e nutrição. Ao variar os tipos de máscaras, o cabelo recebe todos os nutrientes necessários, o que resulta em fios mais saudáveis e brilhantes.

3. Cuidado com o condicionador

É muito importante evitar a aplicação de condicionador ou creme de tratamento direto na cabeça, porque isso obstrui os poros, causando oleosidade excessiva, caspa e até mesmo queda. O correto é aplicar esse cosmético apenas no comprimento e nas pontas dos fios, deixando-o agir por alguns minutos antes de enxaguar totalmente.

4. Massageie com suavidade

Imagem Edicase Brasil
Ao lavar o cabelo, seja gentil com o couro cabeludo e com os fios  Crédito: Sklo Studio | Shutterstock
Não é correto esfregar o couro cabeludo com força, já que é uma área bastante sensível. Massagear somente com as pontas dos dedos, com suavidade e sem usar as unhas, promove uma limpeza eficiente sem agredir os fios. Para cuidar do cabelo , gentileza é fundamental sempre.

5. Uso de água morna ou fria

Mesmo no inverno, o ideal é utilizar água morna ou fria. A água quente resseca os fios , deixando-os opacos e sem vida. Além disso, a temperatura elevada pode estimular a produção de oleosidade, o que é ainda pior para quem sofre com cabelos oleosos. Manter o chuveiro programado para funcionar com temperaturas mais amenas garante uma lavagem suave e eficiente.
*Por Matheus Laz, Educador técnico da Prohall Professional, marca de produtos capilares voltados para cuidado pessoal e estética

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