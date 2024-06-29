5 dicas para lavar o cabelo em casa e ter o resultado de salão

É totalmente possível alcançar resultados dignos de salão no conforto do lar. Basta seguir alguns cuidados essenciais que fazem toda a diferença no resultado. Veja!

É muito importante evitar a aplicação de condicionador ou creme de tratamento direto na cabeça, porque isso obstrui os poros, causando oleosidade excessiva, caspa e até mesmo queda. O correto é aplicar esse cosmético apenas no comprimento e nas pontas dos fios, deixando-o agir por alguns minutos antes de enxaguar totalmente.