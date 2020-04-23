Aprenda os truques para lavar e secar seus cabelos do jeito certo

Mulher secando os cabelos Crédito: Manu Reyes/Freepik

Lavar e secar os cabelos. Um hábito tão corriqueiro que a gente aprende lá na infância e repete todo dia ou algumas vezes por semana não pode ser complicado. Ou é?

Pois saiba que muita gente comete alguns errinhos que acabam prejudicando as madeixas. Sim, seguindo as dicas certas, é possível manter fios mais saudáveis. Por exemplo: pentear os cabelos logo após o banho, quando eles ainda estão encharcados, não é o ideal. Segundo a médica Ingrid Telles, os fios, quando estão molhados, ficam mais frágeis, correndo o risco de se quebrarem mais facilmente ao serem penteados. Ela sugere que você primeiro tente desembaraçá-los com as mãos, passando os dedos delicadamente, da metade dos cabelos para baixo.

Quer saber outro erro comum? Enrolar os cabelos com a toalha. "Ao fazer isso, você vai quebrar as pontas dos cabelos", diz Ingrid. O jeito correto de secagem é ir apertando os fios, mecha por mecha, com a toalha. 'Se tiver urgência em secar os cabelos, pode usar um secador, mas na potência média, pois se usar na potência máxima, o calor vai agredir os fios", orienta a médica.