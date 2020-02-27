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Saúde em dia

Sete exercícios com bola de pilates para você entrar em forma em casa

Dá para fazer alongamento, abdominal e agachamento só com esse acessório superversátil. Veja o vídeo da série 'Como faz' desta semana e comece seu treino

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 18:28
A professora Merinha Braga ensina como fazer exercícios com a bola de pilates Crédito: Reprodução/Fernando Madeira
Com uma simples bola de pilates ou bola suíça, como também é conhecida, é possível fazer uma quantidade enorme de exercícios, dos mais simples aos mais intensos. Não é preciso ter muito espaço: um cantinho da sala pode virar sua academia.
Na série "Como faz" desta semana, a professora de Educação Física e instrutora de pilates Merinha Braga ensina sete exercícios para você fazer em casa. São treinos para serem feitos aos poucos, com segurança, trabalhando alongamento e a musculatura de todo o corpo, como coluna, glúteos, abdômen, coxas e braços. 

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"Pode fazer três vezes por semana, em dias alternados. Se a sequência ficar fácil, pode repetir mais vezes", diz a professora.

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