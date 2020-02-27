Sete exercícios com bola de pilates para você entrar em forma em casa

A professora Merinha Braga ensina como fazer exercícios com a bola de pilates Crédito: Reprodução/Fernando Madeira

Com uma simples bola de pilates ou bola suíça, como também é conhecida, é possível fazer uma quantidade enorme de exercícios, dos mais simples aos mais intensos. Não é preciso ter muito espaço: um cantinho da sala pode virar sua academia.

Na série "Como faz" desta semana, a professora de Educação Física e instrutora de pilates Merinha Braga ensina sete exercícios para você fazer em casa. São treinos para serem feitos aos poucos, com segurança, trabalhando alongamento e a musculatura de todo o corpo, como coluna, glúteos, abdômen, coxas e braços.