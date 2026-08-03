O que fez Paulo Hartung decidir não ser candidato a nada

O ex-governador Paulo Hartung (PSD) anunciou nesta segunda-feira (3), ao modo dele – sem o dizer com todas as letras –, que não será candidato a nenhum cargo eletivo neste ano, como informado aqui na Coluna Letícia Gonçalves.





Em nota publicada em seu Instagram, expressando “pura gratidão” pelos gestos de estímulo para ele voltar a participar de eleições, Hartung anunciou a decisão de permanecer “na caminhada que vem mantendo nos últimos anos” e seguir com os seus passos de “incansável militância cidadã” por um Espírito Santo mais próspero.





É um “recuo do que nunca foi”. Para ser justo com o ex-governador, desde o início da maratona pré-eleitoral, ele jamais chegou a declarar que pretendia ser candidato em 2026. Da sua boca, não saíram tais palavras. Ele sempre poderá dizer que não deu um passo atrás, uma vez que nunca chegou a dar esse passo adiante; os demais é que deram um passo à frente, enquanto ele permaneceu parado no mesmo lugar.





Por outro lado, também é certo que Hartung chegou a nutrir a especulação de que poderia voltar a disputar um mandato (o que ele não faz desde o pleito de 2014).





Em entrevista a este colunista em maio de 2025, perguntei-lhe diretamente se ele descartava essa possibilidade. “Não descarto nem encarto (risos). Não vou dizer que dessa água não beberei. Ninguém pode falar isso. O jogo é jogado, lambari é pescado”, respondeu, ambiguamente, no clássico estilo hartunguiano.





A própria entrada dele no PSD, após mais de seis anos sem filiação partidário, ficando apto a disputar, alimentou as ditas especulações.





Nos últimos meses, conforme Hartung também passou a circular mais pelo Estado, em rodadas de palestras e colóquios com empresários, aliados dele, sob reserva, contaram-me que há muito tempo não viam o ex-governador tão animado a voltar a participar da política do Espírito Santo – como possível candidato ao Senado. Para governador, mais de uma vez, ele declarou apoio ao ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).





O recall político de Hartung provou-se preservado. Na última rodada da série da Quaest, publicada em julho por A Gazeta, Hartung despontou com a segunda maior intenção estimulada de votos para o Senado (atrás somente de Casagrande).





Na pesquisa para governador, ele surgiu na liderança do cenário estimulado, tecnicamente empatado com Ricardo Ferraço (MDB) e Pazolini.

Para os interlocutores de Hartung ouvidos pela coluna entre maio e julho, não seria de surpreender se ele decidisse concorrer a um espaço no Senado, se o cavalo lhe passasse arreado – isto é, caso se estabelecessem as condições políticas e partidárias favoráveis para isso.





Muito bem. Agora, a dois dias do encerramento do período de convenções partidárias, podemos dizer que se deu precisamente o contrário: a conjuntura real estabelecida é a menos favorável possível para eventuais pretensões eleitorais de Hartung.





O tabuleiro pré-eleitoral ficou montado de um modo que o deixou espremido, sem espaço para se candidatar. E, com alguma ironia, o partido escolhido por ele acabou se tornando um complicador, à medida que ficou isolado na eleição estadual. Simplificadamente: hoje, estando no PSD, Hartung não teria condições práticas e políticas de se viabilizar.





Na atual configuração do jogo, o ex-governador acabou “prensado” entre os dois maiores palanques: no de Ricardo e Casagrande, adversários históricos de Hartung, ele é persona non grata; no de Pazolini, o agora principal aliado do candidato, o PL, não o deseja, enquanto o próprio ex-prefeito de Vitória, literalmente, jamais o abraçou.





O PSD estava fechado com o Republicanos de Pazolini. Renzo Vasconcelos, presidente estadual do partido de Hartung, chegou a declarar apoio ao ex-prefeito de Vitória. Mas, no último dia 18, o Republicanos fechou aliança com o PL e, cumprindo um protocolo exigido por Magno Malta, Pazolini declarou apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência e a Maguinha Malta para o Senado, como sua primeira candidata.





Com a chegada do PL à coligação de Pazolini, o PSD de Hartung ficou diminuído. Magno chegou à aliança cheio de vetos, dando um “chega pra lá” nas pretensões do PSD: nada de Meneguelli ao Senado, muito menos Hartung...





Pazolini precisou fazer uma escolha, e está muito claro para todos que escolheu priorizar o PL – parceria que, não obstante os riscos, tem mais a lhe oferecer. O PSD ficou em segundo plano.





Por isso, em movimento coordenado com Hartung e Gilberto Kassab, no dia 20 de julho, Renzo declarou que o PSD voltaria a conversar com outros pré-candidatos a governador. Dois dias depois, conversou com Ricardo, pedindo espaço para o PSD na chapa majoritária do governador.





A convenção estadual do PSD será na quarta-feira (5). A situação da sigla segue indefinida.