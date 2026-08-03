Da tela para a rua: como marcas estão usando influência para criar presença na vida real

Para Will Costa, CMO da WC&A Partners, essa mudança responde a uma necessidade mais profunda das marcas: criar relações menos passageiras com seus públicos. “Quando a relação fica só na tela, ela tende a ter uma duração muito curta. A pessoa vê, passa e esquece. Quando a marca leva essa conexão para uma experiência real, cria outro tipo de vínculo. O consumidor vive aquilo, interage, registra e conversa sobre o que aconteceu. Para a marca, isso deixa de ser apenas comunicação e passa a ser construção de relacionamento”, afirma.