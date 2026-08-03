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Coluna Leonel Ximenes

O Google agradece: a cidade do ES que está dando um “tapa no visual”

Comunidades e bairros do município estão recebendo novas placas de sinalização com os respectivos CEPs

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 14:30

Públicado em 

03 ago 2026 às 14:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Operário da Prefeitura de Viana leva placa para ser instalada em Araçatiba
Operário da Prefeitura de Viana leva placa para ser instalada em Araçatiba Victor Almeida/Secom Viana

Moradores dos bairros Araçatiba e Ribeira, que costumam ter dor de cabeça para receber entrega de aplicativo ou encomenda dos Correios, podem preparar a casa. A Prefeitura de Viana deu início a mais uma etapa do seu Plano de Ordenamento Territorial (POT) e levou as equipes de sinalização para as duas comunidades nesta semana.


O trabalho envolve a instalação de placas com o nome correto das ruas e o CEP, além da atualização das informações no cadastro imobiliário da cidade.


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A parte mais prática para quem mora na região vem do bastidor digital: a administração municipal está repassando o novo mapeamento diretamente para os Correios e para plataformas de navegação, como o Google Maps. Com isso, além dos motoboys e entregadores, serviços essenciais como ambulâncias e viaturas de polícia também passam a encontrar as rotas sem bater cabeça.

As placas têm as cores oficiais do município
As placas têm as cores oficiais do município Victor Almeida/Secom Viana

"Quando padronizamos os logradouros e articulamos os dados diretamente com os Correios e o Google Maps, estamos modernizando a cidade e assegurando que cada cidadão receba entregas e serviços de emergência com facilidade", destaca o prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos).


A ação em Araçatiba e Ribeira acontece logo após a conclusão dos trabalhos em Viana Sede, e a promessa do município é levar a padronização dos logradouros a todos os bairros da cidade.


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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