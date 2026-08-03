O Google agradece: a cidade do ES que está dando um “tapa no visual”

Moradores dos bairros Araçatiba e Ribeira, que costumam ter dor de cabeça para receber entrega de aplicativo ou encomenda dos Correios, podem preparar a casa. A Prefeitura de Viana deu início a mais uma etapa do seu Plano de Ordenamento Territorial (POT) e levou as equipes de sinalização para as duas comunidades nesta semana.





O trabalho envolve a instalação de placas com o nome correto das ruas e o CEP, além da atualização das informações no cadastro imobiliário da cidade.





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A parte mais prática para quem mora na região vem do bastidor digital: a administração municipal está repassando o novo mapeamento diretamente para os Correios e para plataformas de navegação, como o Google Maps. Com isso, além dos motoboys e entregadores, serviços essenciais como ambulâncias e viaturas de polícia também passam a encontrar as rotas sem bater cabeça.