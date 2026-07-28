E se a moda pega? Posto na Serra começa a cobrar para calibrar pneus

O Posto Stillo, em Cidade Continental, na Serra, passou a cobrar dos não clientes pelo uso do calibrador de pneus. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES), no Estado existem poucos estabelecimentos na Grande Vitória e em municípios do interior que já adotaram esta medida.





A direção do posto argumenta que a cobrança foi adotada em função do custo de manutenção do equipamento e de alguns abusos cometidos por não clientes. “O nosso compressor deu defeito há alguns dias e gastamos R$ 3,5 mil para consertá-lo. Um compressor novo custa mais de R$ 8 mil”, relata Dannunzio Chiappetta, sócio do Posto Stillo.









O empresário conta que o calibrador precisa passar por vistorias permanentes, que são pagas, e diversos pequenos reparos como na ponteira de abastecimento. Isso, segundo ele, se soma ao mau uso do equipamento, como o de um ambulante que vende bolas nas ruas e encheu mais de 50 unidades de uma só vez e do motorista que parou para calibrar o pneu do seu trator, para o qual aquele calibrador não é adequado.





“Em todos esses casos, apesar da nossa abordagem e da explicação, somos ignorados. Sem falar em clientes que declaradamente abastecem na concorrência porque é mais barato, mas não tem calibrador, e vem aqui usar o nosso. Por isso tomamos essa decisão. O cliente continua tendo acesso ao compressor gratuitamente, mas quem não é cliente agora vai pagar por este serviço que estamos oferecendo”, explica.